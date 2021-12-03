https://ria.ru/20211203/elektrosnabzhenie-1762060708.html

"Россети": электроснабжение в поселке Ангарский в основном восстановлено

"Россети": электроснабжение в поселке Ангарский в основном восстановлено - РИА Новости, 03.12.2021

"Россети": электроснабжение в поселке Ангарский в основном восстановлено

Электроснабжение большей части потребителей поселка Ангарский в Волгограде восстановлено после аварии на подстанции, сообщает пресс-служба "Россети Юг". РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:48

2021-12-03T16:48

2021-12-03T16:48

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россети

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Электроснабжение большей части потребителей поселка Ангарский в Волгограде восстановлено после аварии на подстанции, сообщает пресс-служба "Россети Юг"."Жители улиц Ангарская, Большая, Продольная, П. Осипенко, Римского-Корсакова, Джаныбековская, Фонтанная, Раздольная, Сульская, Куринская, Верхнебалкинская, Нововокзальная, Миусская, Кобринская и других поселка Ангарский в Дзержинском районе Волгограда полностью или частично обеспечены электроэнергией. Их оперативно подключили по резервным схемам. Социально значимые объекты сразу же были обеспечены электроэнергией при помощи передвижных резервных источников питания", - говорится в сообщении.Оперативные бригады компании "Россети Юг" продолжают подключение остальных потребителей, осуществляют усиленный контроль за функционированием объектов электросетевого комплекса.Как сообщалось, в пятницу утром из-за аварии на подстанции без света и воды остался микрорайон - поселок Ангарский в Дзержинском районе Волгограда, где расположены более 2 тысяч частных и многоквартирных домов, а также социальные объекты, в том числе больница.

https://realty.ria.ru/20211116/rosseti-1759300316.html

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волгоградская область, волгоград, россети