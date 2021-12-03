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Суд оштрафовал рэпера Элджея за пропаганду наркотиков
Суд оштрафовал рэпера Элджея за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 03.12.2021
Суд оштрафовал рэпера Элджея за пропаганду наркотиков
Зюзинский районный суд столицы назначил 100 тысяч рублей рэперу Элджею (Алексей Узенюк) за пропаганду наркотиков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:36
2021-12-03T21:36
2021-12-03T21:36
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зюзинский районный суд столицы назначил 100 тысяч рублей рэперу Элджею (Алексей Узенюк) за пропаганду наркотиков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Ерохина."Суд постановил признать Узенюка виновным в правонарушении… и назначить ему штраф размером в 100 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Музыканта признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета").Недавно фигурантом аналогичного дела стал другой эпатажный артист Моргенштерн. Суд решил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей.Такой же штраф получил YouTube-блогер Юрий Дудь за обсуждение наркотических средств в интервью с популярными среди молодёжи артистами.На прошлой неделе РИА Новости стало известно, что протокол за пропаганду наркотиков составили на ещё одного российского рэпера — OG Budda (Григорий Ляхов).
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москва, элджей, новости культуры, россия
Суд оштрафовал рэпера Элджея за пропаганду наркотиков
Суд в Москве назначил штраф сто тысяч рублей рэперу Элджею за пропаганду наркотиков
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зюзинский районный суд столицы назначил 100 тысяч рублей рэперу Элджею (Алексей Узенюк) за пропаганду наркотиков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Ерохина.
"Суд постановил признать Узенюка виновным в правонарушении… и назначить ему штраф размером в 100 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Музыканта признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета").
Недавно фигурантом аналогичного дела стал другой эпатажный артист Моргенштерн
. Суд решил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей.
Такой же штраф получил YouTube-блогер Юрий Дудь
за обсуждение наркотических средств в интервью с популярными среди молодёжи артистами.
На прошлой неделе РИА Новости стало известно, что протокол за пропаганду наркотиков составили на ещё одного российского рэпера — OG Budda (Григорий Ляхов).