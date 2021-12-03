https://ria.ru/20211203/ekstraditsiya-1761947112.html
Подозреваемого в мошенничестве россиянина экстрадировали из ФРГ в Казахстан
Подозреваемого в мошенничестве россиянина экстрадировали из ФРГ в Казахстан - РИА Новости, 03.12.2021
Подозреваемого в мошенничестве россиянина экстрадировали из ФРГ в Казахстан
Власти Казахстана экстрадировали из Германии подозреваемого в мошенничестве гражданина России, сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T06:54
2021-12-03T06:54
2021-12-03T06:55
в мире
происшествия
акмолинская область
нур-султан
россия
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НУР-СУЛТАН, 3 дек - РИА Новости. Власти Казахстана экстрадировали из Германии подозреваемого в мошенничестве гражданина России, сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры республики.По данным пресс-службы, Шубин подозревается в том, что под видом поставки немецкого оборудования по переработке мяса мошенническим путем завладел денежными средствами предпринимателя из Акмолинской области в сумме 170 тысяч евро.Ведомство отмечает, что договоренность с немецкой стороной об экстрадиции фигуранта в отсутствие договора между Казахстаном и Германии о выдаче разыскиваемых лиц была достигнута генеральной прокуратурой на основе действующего в международном праве принципа взаимности.В настоящее время Шубин помещен в следственный изолятор города Нур-Султана.
https://ria.ru/20211125/ekstraditsiya-1760805572.html
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в мире, происшествия, акмолинская область, нур-султан, россия
06:54 03.12.2021 (обновлено: 06:55 03.12.2021)
Подозреваемого в мошенничестве россиянина экстрадировали из ФРГ в Казахстан
Подозреваемого в мошенничестве россиянина экстрадировали из Германии в Казахстан