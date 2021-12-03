https://ria.ru/20211203/ekonomika-1762003464.html

Эксперты назвали новых "черных лебедей" для российской экономики

Эксперты назвали новых "черных лебедей" для российской экономики - РИА Новости, 03.12.2021

Эксперты назвали новых "черных лебедей" для российской экономики

Макроэкономисты назвали, с какими "черными лебедями" может столкнуться российская экономика в будущем, помимо риска роста процентных ставок. Свои мнения... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:27

2021-12-03T13:27

2021-12-03T13:27

экономика

сша

китай

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий полевой

валерий вайсберг

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Макроэкономисты назвали, с какими "черными лебедями" может столкнуться российская экономика в будущем, помимо риска роста процентных ставок. Свои мнения эксперты высказали на Российском облигационном конгрессе.Основная проблема, которая может стать большим сюрпризом, - это баланс домохозяйств, считает главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин."Я полагаю, что у нас в полный рост может образоваться ситуация, когда российская экономика в 2022 году попадет в стагнацию", - добавил Надоршин, отметив, что в результате ЦБ РФ перейдет к снижению ключевой ставки.Нужно говорить о том, чего еще не произошло, продолжил главный экономист Sova Capital Артем Заигрин. "Энергетический кризис уже произошел, торговая война между Китаем и США активно идет, пандемия произошла. Тем не менее, я думаю, геополитические риски нужно не забывать. Когда лес рубят - щепки летят, и торговая война между США и Китаем может на нас и другие развивающиеся рынки очень сильно повлиять", - отметил он."Мне кажется, первое - это геополитика и частично политика, что касается многих развивающихся стран. Второе - высокая неопределенность относительно того, какой будет инфляция и реакция процентных ставок. Третье, что, как мне кажется важно в контексте российской экономики - это все большая и большая заметная доля российского государства в экономике", - считает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой."Коротко скажу в координатах знаменитых всадников апокалипсиса: чума уже была. Не про войну говорю, а про рост военных расходов. Рост военных расходов - это на самом деле, на мой взгляд, большущий риск. Он поможет, конечно, оборонному сектору, но с точки экономики в целом это, конечно, фактор очень негативный", - отметил в свою очередь директор аналитического департамента, ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

https://ria.ru/20211128/ekonomika-1761108933.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211129/rubl-1761309711.html

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экономика, сша, китай, центральный банк рф (цб рф), дмитрий полевой, валерий вайсберг, россия