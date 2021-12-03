Эксперты назвали новых "черных лебедей" для российской экономики
Экономист Надоршин: баланс домохозяйств может стать основной проблемой для экономики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Макроэкономисты назвали, с какими "черными лебедями" может столкнуться российская экономика в будущем, помимо риска роста процентных ставок. Свои мнения эксперты высказали на Российском облигационном конгрессе.
Основная проблема, которая может стать большим сюрпризом, - это баланс домохозяйств, считает главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.
"Если посмотреть на то, какова сейчас норма сбережений домохозяйств, то здесь можно обнаружить, что она, по оперативным данным, находится на уровне не выше, чем та, которая была в США и Европе перед кризисом - для них 2007-2008 годов, для нас больше 2009 года", - сказал он.
Нужно говорить о том, чего еще не произошло, продолжил главный экономист Sova Capital Артем Заигрин. "Энергетический кризис уже произошел, торговая война между Китаем и США активно идет, пандемия произошла. Тем не менее, я думаю, геополитические риски нужно не забывать. Когда лес рубят - щепки летят, и торговая война между США и Китаем может на нас и другие развивающиеся рынки очень сильно повлиять", - отметил он.
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"Мне кажется, первое - это геополитика и частично политика, что касается многих развивающихся стран. Второе - высокая неопределенность относительно того, какой будет инфляция и реакция процентных ставок. Третье, что, как мне кажется важно в контексте российской экономики - это все большая и большая заметная доля российского государства в экономике", - считает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.
"Коротко скажу в координатах знаменитых всадников апокалипсиса: чума уже была. Не про войну говорю, а про рост военных расходов. Рост военных расходов - это на самом деле, на мой взгляд, большущий риск. Он поможет, конечно, оборонному сектору, но с точки экономики в целом это, конечно, фактор очень негативный", - отметил в свою очередь директор аналитического департамента, ИК "Регион" Валерий Вайсберг.