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"Роскосмос" превратит ступень космической ракеты в многоразовый дрон
"Роскосмос" превратит ступень космической ракеты в многоразовый дрон - РИА Новости, 03.12.2021
"Роскосмос" превратит ступень космической ракеты в многоразовый дрон
Специалисты "Роскосмоса" начнут испытания многоразовой ступени ракеты-носителя в виде беспилотного летального аппарата — она будет взлетать с аэродрома, сообщил РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T03:43
2021-12-03T03:43
2021-12-03T10:25
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" начнут испытания многоразовой ступени ракеты-носителя в виде беспилотного летального аппарата — она будет взлетать с аэродрома, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Многоразовая ступень легкой ракеты "Крыло-СВ" разрабатывается с 2019 года. Планируется, что она сможет возвращаться из космоса, приземляясь как на взлетно-посадочную полосу, так и на грунт.Он уточнил, что тесты проведут на одном из военных аэродромов."Сроки испытаний пока точно не определены, предварительно первый атмосферный полет ступени-демонстратора должен состояться во второй половине 2022 года", — сказал источник.По его словам, ступень оснастят прямоугольным крылом, которое, по расчетам специалистов, будет эффективным как при спуске из космоса и торможении в плотных слоях атмосферы, так и в последующем воздушном полете."Обладающая возможностью атмосферного полета многоразовая ступень позволит запускать "Крыло-СВ" с широким спектром наклонений, так как она сможет возвращаться на космодром, пролетев сотни километров", — пояснил собеседник агентства.Он напомнил, что разработку ракеты ведет КБ имени Бартини (входит в ЦНИИмаш, головной научный институт "Роскосмоса").
https://ria.ru/20211129/rasteniya-1761287954.html
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москва, цниимаш, роскосмос, космос - риа наука, россия
03:43 03.12.2021 (обновлено: 10:25 03.12.2021)
"Роскосмос" превратит ступень космической ракеты в многоразовый дрон
Источник: в "Роскосмосе" ступень космической ракеты превратят в многоразовый дрон
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Специалисты "Роскосмоса
" начнут испытания многоразовой ступени ракеты-носителя в виде беспилотного летального аппарата — она будет взлетать с аэродрома, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Многоразовая ступень легкой ракеты "Крыло-СВ" разрабатывается с 2019 года. Планируется, что она сможет возвращаться из космоса, приземляясь как на взлетно-посадочную полосу, так и на грунт.
"На один из демонстраторов многоразовой ступени легкой ракеты "Крыло-СВ" будет установлено шасси и турбореактивный двигатель, а также носовой обтекатель, как у самолета, которые позволят ей взлетать, выполнять полет и затем возвращаться на аэродром. Фактически это будет БПЛА, созданный на базе будущей ракетной ступени для проверки характеристик полета ступени в атмосфере", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что тесты проведут на одном из военных аэродромов.
"Сроки испытаний пока точно не определены, предварительно первый атмосферный полет ступени-демонстратора должен состояться во второй половине 2022 года", — сказал источник.
По его словам, ступень оснастят прямоугольным крылом, которое, по расчетам специалистов, будет эффективным как при спуске из космоса и торможении в плотных слоях атмосферы, так и в последующем воздушном полете.
"Обладающая возможностью атмосферного полета многоразовая ступень позволит запускать "Крыло-СВ" с широким спектром наклонений, так как она сможет возвращаться на космодром, пролетев сотни километров", — пояснил собеседник агентства.
Он напомнил, что разработку ракеты ведет КБ имени Бартини (входит в ЦНИИмаш
, головной научный институт "Роскосмоса").