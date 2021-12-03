https://ria.ru/20211203/dron-1761943364.html

"Роскосмос" превратит ступень космической ракеты в многоразовый дрон

"Роскосмос" превратит ступень космической ракеты в многоразовый дрон - РИА Новости, 03.12.2021

"Роскосмос" превратит ступень космической ракеты в многоразовый дрон

Специалисты "Роскосмоса" начнут испытания многоразовой ступени ракеты-носителя в виде беспилотного летального аппарата — она будет взлетать с аэродрома, сообщил РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T03:43

2021-12-03T03:43

2021-12-03T10:25

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" начнут испытания многоразовой ступени ракеты-носителя в виде беспилотного летального аппарата — она будет взлетать с аэродрома, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Многоразовая ступень легкой ракеты "Крыло-СВ" разрабатывается с 2019 года. Планируется, что она сможет возвращаться из космоса, приземляясь как на взлетно-посадочную полосу, так и на грунт.Он уточнил, что тесты проведут на одном из военных аэродромов."Сроки испытаний пока точно не определены, предварительно первый атмосферный полет ступени-демонстратора должен состояться во второй половине 2022 года", — сказал источник.По его словам, ступень оснастят прямоугольным крылом, которое, по расчетам специалистов, будет эффективным как при спуске из космоса и торможении в плотных слоях атмосферы, так и в последующем воздушном полете."Обладающая возможностью атмосферного полета многоразовая ступень позволит запускать "Крыло-СВ" с широким спектром наклонений, так как она сможет возвращаться на космодром, пролетев сотни километров", — пояснил собеседник агентства.Он напомнил, что разработку ракеты ведет КБ имени Бартини (входит в ЦНИИмаш, головной научный институт "Роскосмоса").

https://ria.ru/20211129/rasteniya-1761287954.html

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москва, цниимаш, роскосмос, космос - риа наука, россия