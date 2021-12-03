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В Москве на дворников, "не поделивших" снег, составили протоколы за драку
В Москве на дворников, "не поделивших" снег, составили протоколы за драку - РИА Новости, 03.12.2021
В Москве на дворников, "не поделивших" снег, составили протоколы за драку
Одиннадцать человек были задержаны после массовой драки сотрудников ГБУ "Жилищник" в центре Москвы, которая произошла из-за несогласованности в уборке снега,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:41
2021-12-03T11:41
2021-12-03T11:41
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Одиннадцать человек были задержаны после массовой драки сотрудников ГБУ "Жилищник" в центре Москвы, которая произошла из-за несогласованности в уборке снега, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали РИА Новости, что после конфликта на улице Машкова в отдел были доставлены несколько участников драки. Как сообщал источник агентства, потасовка произошла между сотрудниками коммунальных служб."После конфликта, который произошел между сотрудниками ГБУ "Жилищник" в центре Москвы, на 11 участников драки составлены административные протоколы по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ. Информации о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Со слов задержанных, драка произошла из-за того, что коммунальщики, выходцы из Узбекистана, скидывали снег на дорогу, очищенную дворниками - мигрантами из Киргизии, добавил источник.
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Драка работников ЖКХ в Москве
Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором дерутся мужчины в форме работников ЖКХ, по данному факту организована проверка.
2021-12-03T11:41
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происшествия, москва, жкх, жилищник, россия
В Москве на дворников, "не поделивших" снег, составили протоколы за драку
На 11 дворников, устроивших драку в центре Москвы, составили административные протоколы