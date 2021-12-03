https://ria.ru/20211203/doverie-1762028579.html

Памфилова призвала решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам

Памфилова призвала решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам - РИА Новости, 03.12.2021

Памфилова призвала решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам

Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что необходимо решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам, чтобы механизм гражданского контроля был понятен... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:17

2021-12-03T15:17

2021-12-03T15:29

политика

владимир путин

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что необходимо решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам, чтобы механизм гражданского контроля был понятен каждому избирателю."Основной вопрос, основная проблема, которую надо решить, – это чтобы был высокий уровень доверия, чтобы тот механизм гражданского контроля, который применяется, должен применяться, был понятен каждому избирателю, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что система находится под гражданским контролем. Мы движемся в соответствии с нашей способностью, готовностью технической, собственно говоря, тем, что касается контроля и безопасности", - сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211203/pamfilova-1762026415.html

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политика, владимир путин, цик рф, элла памфилова