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Памфилова призвала решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам
Памфилова призвала решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам - РИА Новости, 03.12.2021
Памфилова призвала решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам
Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что необходимо решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам, чтобы механизм гражданского контроля был понятен... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:17
2021-12-03T15:29
политика
владимир путин
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что необходимо решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам, чтобы механизм гражданского контроля был понятен каждому избирателю."Основной вопрос, основная проблема, которую надо решить, – это чтобы был высокий уровень доверия, чтобы тот механизм гражданского контроля, который применяется, должен применяться, был понятен каждому избирателю, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что система находится под гражданским контролем. Мы движемся в соответствии с нашей способностью, готовностью технической, собственно говоря, тем, что касается контроля и безопасности", - сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20211203/pamfilova-1762026415.html
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политика, владимир путин, цик рф, элла памфилова
15:17 03.12.2021 (обновлено: 15:29 03.12.2021)
 
Памфилова призвала решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам

Глава ЦИК Памфилова призвала решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что необходимо решить вопрос с уровнем доверия населения к выборам, чтобы механизм гражданского контроля был понятен каждому избирателю.
"Основной вопрос, основная проблема, которую надо решить, – это чтобы был высокий уровень доверия, чтобы тот механизм гражданского контроля, который применяется, должен применяться, был понятен каждому избирателю, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что система находится под гражданским контролем. Мы движемся в соответствии с нашей способностью, готовностью технической, собственно говоря, тем, что касается контроля и безопасности", - сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
15:10Выборы в Государственную думу
Памфилова заявила о высокой конкуренции партий на прошедших выборах
 
ПолитикаВладимир ПутинЦИК РФЭлла Памфилова
 
 
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