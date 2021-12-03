В Совфеде потребовали от НАТО гарантий безопасности для Донбасса
Сенатор Ковитиди потребовала от НАТО гарантий ненаступления Киева в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. За попытками Украины нагнетать истерию вокруг якобы готовящегося вторжения России стоят США и НАТО, поэтому именно они должны представить России гарантии безопасности на этом направлении, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность масштабной "эскалации со стороны РФ" существует, наиболее вероятное время - конец января, но этот сценарий не обязателен.
"Заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что эскалация со стороны России является вероятным, хотя не обязательным сценарием, в очередной раз подтверждают, что инициатором военного конфликта на Донбассе является не Россия, а кураторы Украины - США. В таких непростых геополитических реалиях Североатлантический альянс обязан предоставить России серьезные долгосрочные гарантии обеспечения безопасности Российской Федерации на этом направлении. Очевидно, что вся ответственность за разжигание войны в Восточной Европе лежит на США и его союзниках", - сказала Ковитиди РИА Новости.
По ее словам, украинская власть, в том числе сам Резников, прекрасно осведомлены, что США лишь используют Украину в своей геополитической игре. "Мир стал очевидцем очередной циничной операции США, разработанной Вашингтоном, с целью организации военного противостояния в Европе. Но попытки обвинить Россию в организуемых США провокациях провалились", - отметила парламентарий.
Ситуация осложняется тем, подчеркнула Ковитиди эти события происходят на фоне продолжающейся активизации военной инфраструктуры НАТО, системно приближающейся к границам России, а также развернутыми на территории Польши и Румынии системами противоракетной обороны, "которые в любой момент могут быть использованы в качестве ударных комплексов".
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