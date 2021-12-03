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В ДНР заявили, что направили Украине предложения по стабилизации ситуации
В ДНР заявили, что направили Украине предложения по стабилизации ситуации - РИА Новости, 03.12.2021
В ДНР заявили, что направили Украине предложения по стабилизации ситуации
Глава МИД республики Наталья Никонорова сообщила, что Киеву направили новые предложения по стабилизации ситуации в Донбассе. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:33
2021-12-03T14:16
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
мид днр
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава МИД республики Наталья Никонорова сообщила, что Киеву направили новые предложения по стабилизации ситуации в Донбассе.Никонорова отметила, что представленный ими новый вариант разрешения конфликта может помочь прекратить обстрелы, которые продолжаются до сих пор.По ее словам, представители ДНР изменили предложения касательно координационного механизма, созданного для выполнения дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе."На наш взгляд, оно должно быть услышано, потому что близятся новогодние праздники и украинская сторона очень часто любит пиариться на некоторых своих мирных победах", — добавила Никонорова.Пресс-секретарь делегации ДНР Владислав Московский в своем Telegram-канале сообщил, что республика разработала проект заявления контактной группы о механизмах выполнения мер по перемирию в Донбассе.По его словам, он включает официальное опровержение Киевом заявлений о разрешении украинским силовикам вести огонь, запуск механизма верификации и предотвращения нарушений перемирия, "обеспечение неотвратимости наказания за допускаемые нарушения".Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран НАТО могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры".
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
13:33 03.12.2021 (обновлено: 14:16 03.12.2021)
 
В ДНР заявили, что направили Украине предложения по стабилизации ситуации

Глава МИД Никонорова: ДНР направила Украине предложения по стабилизации ситуации

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава МИД республики Наталья Никонорова сообщила, что Киеву направили новые предложения по стабилизации ситуации в Донбассе.
"Наша основная цель — вернуть Украину в рамки переговоров, в рамки мирного дипломатического урегулирования процесса", — сказала она в эфире Первого канала.
Никонорова отметила, что представленный ими новый вариант разрешения конфликта может помочь прекратить обстрелы, которые продолжаются до сих пор.
По ее словам, представители ДНР изменили предложения касательно координационного механизма, созданного для выполнения дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе.
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"На наш взгляд, оно должно быть услышано, потому что близятся новогодние праздники и украинская сторона очень часто любит пиариться на некоторых своих мирных победах", — добавила Никонорова.
Пресс-секретарь делегации ДНР Владислав Московский в своем Telegram-канале сообщил, что республика разработала проект заявления контактной группы о механизмах выполнения мер по перемирию в Донбассе.
По его словам, он включает официальное опровержение Киевом заявлений о разрешении украинским силовикам вести огонь, запуск механизма верификации и предотвращения нарушений перемирия, "обеспечение неотвратимости наказания за допускаемые нарушения".
"Принятие данного заявления позволит стабилизировать ситуацию и вернуться к предметному диалогу на треке безопасности. Данное предложение со стороны республик будет предварительно проработано во вторник на ближайшем заседании Рабочей группы по безопасности", — добавил Московский.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран НАТО могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры".
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В миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаМИД ДНРНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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