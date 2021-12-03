https://ria.ru/20211203/dmitriev-1762103624.html

Прокуратура запросила для историка Дмитриева 15 лет колонии

Прокуратура запросила для историка Дмитриева 15 лет колонии - РИА Новости, 03.12.2021

Прокуратура запросила для историка Дмитриева 15 лет колонии

Гособвинитель в Петрозаводском горсуде попросил увеличить до 15 лет строгого режима срок для главы отделения научно-информационного центра "Мемориал"* и... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:53

2021-12-03T19:53

2021-12-03T19:53

происшествия

республика карелия

мемориал

европейский суд

петрозаводский городской суд

юрий дмитриев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151801/33/1518013325_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c0effc768b6d5b229be842c43882be1f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Гособвинитель в Петрозаводском горсуде попросил увеличить до 15 лет строгого режима срок для главы отделения научно-информационного центра "Мемориал"* и историка Юрия Дмитриева, который осужден на 13 лет по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Роман Масалев."Представители прокуратуры признать виновным Дмитриева и добавить два года. Итого 15 лет вместе с предыдущим приговором", - сказал Масалаев.Комментарием прокуратуры РИА Новости не располагает.В пятницу в Петрозаводском городском суде начались прения сторон в рамках заседания по пересмотру дела Дмитриева по двум обвинениям - в развратных действиях и изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери.Петрозаводский горсуд 22 июля 2020 года назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок наказания Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, дело по другим статьям обвинения отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь 2005 года рождения, а также с 2012 по 2016 годы совершал насильственные действия в отношении нее. Также у него дома была обнаружена часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в Европейский суд по правам человека.* "Мемориал" — организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20201005/dmitriev-1578226455.html

https://ria.ru/20201012/posly-1579435228.html

https://ria.ru/20211123/memorial-1760317495.html

республика карелия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика карелия, мемориал, европейский суд, петрозаводский городской суд, юрий дмитриев, россия