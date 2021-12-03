https://ria.ru/20211203/dmitriev-1762103624.html
Прокуратура запросила для историка Дмитриева 15 лет колонии
Прокуратура запросила для историка Дмитриева 15 лет колонии - РИА Новости, 03.12.2021
Прокуратура запросила для историка Дмитриева 15 лет колонии
Гособвинитель в Петрозаводском горсуде попросил увеличить до 15 лет строгого режима срок для главы отделения научно-информационного центра "Мемориал"* и... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:53
2021-12-03T19:53
2021-12-03T19:53
происшествия
республика карелия
мемориал
европейский суд
петрозаводский городской суд
юрий дмитриев
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Гособвинитель в Петрозаводском горсуде попросил увеличить до 15 лет строгого режима срок для главы отделения научно-информационного центра "Мемориал"* и историка Юрия Дмитриева, который осужден на 13 лет по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Роман Масалев."Представители прокуратуры признать виновным Дмитриева и добавить два года. Итого 15 лет вместе с предыдущим приговором", - сказал Масалаев.Комментарием прокуратуры РИА Новости не располагает.В пятницу в Петрозаводском городском суде начались прения сторон в рамках заседания по пересмотру дела Дмитриева по двум обвинениям - в развратных действиях и изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери.Петрозаводский горсуд 22 июля 2020 года назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок наказания Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, дело по другим статьям обвинения отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь 2005 года рождения, а также с 2012 по 2016 годы совершал насильственные действия в отношении нее. Также у него дома была обнаружена часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в Европейский суд по правам человека.* "Мемориал" — организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20201005/dmitriev-1578226455.html
https://ria.ru/20201012/posly-1579435228.html
https://ria.ru/20211123/memorial-1760317495.html
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происшествия, республика карелия, мемориал, европейский суд, петрозаводский городской суд, юрий дмитриев, россия
Прокуратура запросила для историка Дмитриева 15 лет колонии
Прокуратура Карелии запросила для историка Дмитриева увеличить срок до 15 лет колонии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости.
Гособвинитель в Петрозаводском горсуде попросил увеличить до 15 лет строгого режима срок для главы отделения научно-информационного центра "Мемориал
"* и историка Юрия Дмитриева, который осужден на 13 лет по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Роман Масалев.
"Представители прокуратуры признать виновным Дмитриева и добавить два года. Итого 15 лет вместе с предыдущим приговором", - сказал Масалаев.
Комментарием прокуратуры РИА Новости не располагает.
В пятницу в Петрозаводском городском суде
начались прения сторон в рамках заседания по пересмотру дела Дмитриева по двум обвинениям - в развратных действиях и изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери.
Петрозаводский горсуд 22 июля 2020 года назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок наказания Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, дело по другим статьям обвинения отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.
Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь 2005 года рождения, а также с 2012 по 2016 годы совершал насильственные действия в отношении нее. Также у него дома была обнаружена часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.
В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в Европейский суд
по правам человека.
* "Мемориал" — организация, выполняющая функции иноагента