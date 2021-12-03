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https://ria.ru/20211203/dmitriev-1762103624.html
Прокуратура запросила для историка Дмитриева 15 лет колонии
Прокуратура запросила для историка Дмитриева 15 лет колонии - РИА Новости, 03.12.2021
Прокуратура запросила для историка Дмитриева 15 лет колонии
Гособвинитель в Петрозаводском горсуде попросил увеличить до 15 лет строгого режима срок для главы отделения научно-информационного центра "Мемориал"* и... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:53
2021-12-03T19:53
происшествия
республика карелия
мемориал
европейский суд
петрозаводский городской суд
юрий дмитриев
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Гособвинитель в Петрозаводском горсуде попросил увеличить до 15 лет строгого режима срок для главы отделения научно-информационного центра "Мемориал"* и историка Юрия Дмитриева, который осужден на 13 лет по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Роман Масалев."Представители прокуратуры признать виновным Дмитриева и добавить два года. Итого 15 лет вместе с предыдущим приговором", - сказал Масалаев.Комментарием прокуратуры РИА Новости не располагает.В пятницу в Петрозаводском городском суде начались прения сторон в рамках заседания по пересмотру дела Дмитриева по двум обвинениям - в развратных действиях и изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери.Петрозаводский горсуд 22 июля 2020 года назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок наказания Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, дело по другим статьям обвинения отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь 2005 года рождения, а также с 2012 по 2016 годы совершал насильственные действия в отношении нее. Также у него дома была обнаружена часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в Европейский суд по правам человека.* "Мемориал" — организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20201005/dmitriev-1578226455.html
https://ria.ru/20201012/posly-1579435228.html
https://ria.ru/20211123/memorial-1760317495.html
республика карелия
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происшествия, республика карелия, мемориал, европейский суд, петрозаводский городской суд, юрий дмитриев, россия
19:53 03.12.2021
 
Прокуратура запросила для историка Дмитриева 15 лет колонии

Прокуратура Карелии запросила для историка Дмитриева увеличить срок до 15 лет колонии

CC BY-SA 4.0 / Mediafond / Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Mediafond /
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Гособвинитель в Петрозаводском горсуде попросил увеличить до 15 лет строгого режима срок для главы отделения научно-информационного центра "Мемориал"* и историка Юрия Дмитриева, который осужден на 13 лет по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Роман Масалев.
"Представители прокуратуры признать виновным Дмитриева и добавить два года. Итого 15 лет вместе с предыдущим приговором", - сказал Масалаев.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября 2020, 14:00
Песков заявил о серьезных обвинениях в деле историка Дмитриева
Комментарием прокуратуры РИА Новости не располагает.
В пятницу в Петрозаводском городском суде начались прения сторон в рамках заседания по пересмотру дела Дмитриева по двум обвинениям - в развратных действиях и изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери.
Петрозаводский горсуд 22 июля 2020 года назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он был признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок наказания Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, дело по другим статьям обвинения отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.
Флажок на автомобиле чрезвычайного и полномочного посла Германии у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября 2020, 16:11
Послы нескольких стран прибыли в МИД из-за дела историка Дмитриева
Как доказало следствие, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь 2005 года рождения, а также с 2012 по 2016 годы совершал насильственные действия в отношении нее. Также у него дома была обнаружена часть от незарегистрированного огнестрельного оружия.
В середине февраля по итогам длительного процесса Третий кассационной суд оставил без изменения приговор Верховного суда. В марте Дмитриев подал жалобу в Европейский суд по правам человека.
* "Мемориал" — организация, выполняющая функции иноагента
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 12:36
В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"*
 
ПроисшествияРеспублика КарелияМемориалЕвропейский судПетрозаводский городской судЮрий ДмитриевРоссия
 
 
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