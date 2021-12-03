https://ria.ru/20211203/delevingne-1761865473.html

Кара Делевинь снимется во втором сезоне сериала "Убийства в одном здании"

Кара Делевинь снимется во втором сезоне сериала "Убийства в одном здании" - РИА Новости, 03.12.2021

Кара Делевинь снимется во втором сезоне сериала "Убийства в одном здании"

Британская модель и актриса Кара Делевинь присоединилась ко второму сезону комедийного детектива Hulu "Убийства в одном здании", сообщает Deadline. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T07:23

2021-12-03T07:23

2021-12-03T07:23

культура

новости культуры

кино и сериалы

кара делевинь

манхэттен

нью-йорк (город)

орландо блум

стив мартин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575751604_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_b8797026f6fe12c7c24e6dfae1ce861a.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Британская модель и актриса Кара Делевинь присоединилась ко второму сезону комедийного детектива Hulu "Убийства в одном здании", сообщает Deadline. Делевинь сыграет Элис — инсайдера из мира искусства, которая оказывается втянутой в тайну убийства.Она присоединится к Селене Гомес, Стиву Мартину и Мартину Шорту, которые снялись в первом сезоне. Они играют трех соседей: Чарльза (Мартин), Оливера (Шорт) и Мэйбл (Гомес), живущих в высотном многоквартирном доме на Манхэттене (Нью-Йорк). В высотке происходит загадочное убийство одного из жильцов. Троица объединяется, чтобы узнать, кто совершил это преступление. Премьера шоу состоялась в конце августа на Hulu. А в сентябре стало известно, что его продлили на второй сезон. О дате выхода новых серий пока не сообщили. Для супермодели участие в "Убийствах в одном здании" станет второй большой ролью на телевидении после фэнтезийной драмы "Карнивал Роу". В этом сериале Делевинь два сезона играла фею, влюбленную в инспектора полиции (Орландо Блум).

https://ria.ru/20210728/serial-1743224262.html

манхэттен

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, кино и сериалы, кара делевинь, манхэттен, нью-йорк (город), орландо блум , стив мартин, селена гомес