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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211203/delevingne-1761865473.html
Кара Делевинь снимется во втором сезоне сериала "Убийства в одном здании"
Кара Делевинь снимется во втором сезоне сериала "Убийства в одном здании" - РИА Новости, 03.12.2021
Кара Делевинь снимется во втором сезоне сериала "Убийства в одном здании"
Британская модель и актриса Кара Делевинь присоединилась ко второму сезону комедийного детектива Hulu "Убийства в одном здании", сообщает Deadline. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T07:23
2021-12-03T07:23
культура
новости культуры
кино и сериалы
кара делевинь
манхэттен
нью-йорк (город)
орландо блум
стив мартин
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Британская модель и актриса Кара Делевинь присоединилась ко второму сезону комедийного детектива Hulu "Убийства в одном здании", сообщает Deadline. Делевинь сыграет Элис — инсайдера из мира искусства, которая оказывается втянутой в тайну убийства.Она присоединится к Селене Гомес, Стиву Мартину и Мартину Шорту, которые снялись в первом сезоне. Они играют трех соседей: Чарльза (Мартин), Оливера (Шорт) и Мэйбл (Гомес), живущих в высотном многоквартирном доме на Манхэттене (Нью-Йорк). В высотке происходит загадочное убийство одного из жильцов. Троица объединяется, чтобы узнать, кто совершил это преступление. Премьера шоу состоялась в конце августа на Hulu. А в сентябре стало известно, что его продлили на второй сезон. О дате выхода новых серий пока не сообщили. Для супермодели участие в "Убийствах в одном здании" станет второй большой ролью на телевидении после фэнтезийной драмы "Карнивал Роу". В этом сериале Делевинь два сезона играла фею, влюбленную в инспектора полиции (Орландо Блум).
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новости культуры, кино и сериалы, кара делевинь, манхэттен, нью-йорк (город), орландо блум , стив мартин, селена гомес
07:23 03.12.2021
 
Кара Делевинь снимется во втором сезоне сериала "Убийства в одном здании"

Кара Делевинь снимется во втором сезоне комедийного детектива "Убийства в одном здании"

© AP Photo / Thibault CamusБританская модель Кара Делевинь
Британская модель Кара Делевинь - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Thibault Camus
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Британская модель и актриса Кара Делевинь присоединилась ко второму сезону комедийного детектива Hulu "Убийства в одном здании", сообщает Deadline.
Делевинь сыграет Элис — инсайдера из мира искусства, которая оказывается втянутой в тайну убийства.
Она присоединится к Селене Гомес, Стиву Мартину и Мартину Шорту, которые снялись в первом сезоне. Они играют трех соседей: Чарльза (Мартин), Оливера (Шорт) и Мэйбл (Гомес), живущих в высотном многоквартирном доме на Манхэттене (Нью-Йорк). В высотке происходит загадочное убийство одного из жильцов. Троица объединяется, чтобы узнать, кто совершил это преступление.
Премьера шоу состоялась в конце августа на Hulu. А в сентябре стало известно, что его продлили на второй сезон. О дате выхода новых серий пока не сообщили.
Для супермодели участие в "Убийствах в одном здании" станет второй большой ролью на телевидении после фэнтезийной драмы "Карнивал Роу". В этом сериале Делевинь два сезона играла фею, влюбленную в инспектора полиции (Орландо Блум).
Здание только для убийств - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 14:50Культура
Селена Гомес и Стив Мартин расследуют убийство в комедийном сериале
 
КультураНовости культурыКино и сериалыКара ДелевиньМанхэттенНью-Йорк (город)Орландо БлумСтив МартинСелена Гомес
 
 
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