https://ria.ru/20211203/delevingne-1761865473.html
Кара Делевинь снимется во втором сезоне сериала "Убийства в одном здании"
Кара Делевинь снимется во втором сезоне сериала "Убийства в одном здании" - РИА Новости, 03.12.2021
Кара Делевинь снимется во втором сезоне сериала "Убийства в одном здании"
Британская модель и актриса Кара Делевинь присоединилась ко второму сезону комедийного детектива Hulu "Убийства в одном здании", сообщает Deadline. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T07:23
2021-12-03T07:23
2021-12-03T07:23
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Британская модель и актриса Кара Делевинь присоединилась ко второму сезону комедийного детектива Hulu "Убийства в одном здании", сообщает Deadline. Делевинь сыграет Элис — инсайдера из мира искусства, которая оказывается втянутой в тайну убийства.Она присоединится к Селене Гомес, Стиву Мартину и Мартину Шорту, которые снялись в первом сезоне. Они играют трех соседей: Чарльза (Мартин), Оливера (Шорт) и Мэйбл (Гомес), живущих в высотном многоквартирном доме на Манхэттене (Нью-Йорк). В высотке происходит загадочное убийство одного из жильцов. Троица объединяется, чтобы узнать, кто совершил это преступление. Премьера шоу состоялась в конце августа на Hulu. А в сентябре стало известно, что его продлили на второй сезон. О дате выхода новых серий пока не сообщили. Для супермодели участие в "Убийствах в одном здании" станет второй большой ролью на телевидении после фэнтезийной драмы "Карнивал Роу". В этом сериале Делевинь два сезона играла фею, влюбленную в инспектора полиции (Орландо Блум).
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новости культуры, кино и сериалы, кара делевинь, манхэттен, нью-йорк (город), орландо блум , стив мартин, селена гомес
Кара Делевинь снимется во втором сезоне сериала "Убийства в одном здании"
Кара Делевинь снимется во втором сезоне комедийного детектива "Убийства в одном здании"
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Британская модель и актриса Кара Делевинь присоединилась ко второму сезону комедийного детектива Hulu "Убийства в одном здании", сообщает
Deadline.
Делевинь сыграет Элис — инсайдера из мира искусства, которая оказывается втянутой в тайну убийства.
Она присоединится к Селене Гомес, Стиву Мартину и Мартину Шорту, которые снялись в первом сезоне. Они играют трех соседей: Чарльза (Мартин), Оливера (Шорт) и Мэйбл (Гомес), живущих в высотном многоквартирном доме на Манхэттене (Нью-Йорк). В высотке происходит загадочное убийство одного из жильцов. Троица объединяется, чтобы узнать, кто совершил это преступление.
Премьера шоу состоялась в конце августа на Hulu. А в сентябре стало известно, что его продлили на второй сезон. О дате выхода новых серий пока не сообщили.
Для супермодели участие в "Убийствах в одном здании" станет второй большой ролью на телевидении после фэнтезийной драмы "Карнивал Роу". В этом сериале Делевинь два сезона играла фею, влюбленную в инспектора полиции (Орландо Блум).