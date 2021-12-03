https://ria.ru/20211203/ded_moroz-1761979248.html
Дед Мороз поздравил москвичей с наступающим Новым годом
Дед Мороз поздравил москвичей с наступающим Новым годом - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз поздравил москвичей с наступающим Новым годом
Дед Мороз из московской усадьбы поздравил москвичей и сотрудников РИА Новости с наступающим Новым годом. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:33
2021-12-03T11:33
2021-12-03T12:52
общество
москва
риа новости
дед мороз
новый год
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы поздравил москвичей и сотрудников РИА Новости с наступающим Новым годом."Дорогие мои друзья, от всего сердца своего волшебного, от всех своих помощников и друзей поздравляю вас с наступающим Новым годом! И коротко могу пожелать, чтобы на вашем жизненном пути все было ладно, да складно", - сказал Дед Мороз.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>
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Поздравление Деда Мороза с наступающим Новым годом
Главный Дед Мороз России во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
2021-12-03T11:33
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общество, москва, риа новости, дед мороз, новый год, россия
11:33 03.12.2021 (обновлено: 12:52 03.12.2021)
Дед Мороз поздравил москвичей с наступающим Новым годом
Дед Мороз поздравил москвичей и сотрудников РИА Новости с наступающим Новым годом