https://ria.ru/20211203/ded_moroz-1761979248.html

Дед Мороз поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Дед Мороз поздравил москвичей с наступающим Новым годом - РИА Новости, 03.12.2021

Дед Мороз поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Дед Мороз из московской усадьбы поздравил москвичей и сотрудников РИА Новости с наступающим Новым годом. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:33

2021-12-03T11:33

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общество

москва

риа новости

дед мороз

новый год

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы поздравил москвичей и сотрудников РИА Новости с наступающим Новым годом."Дорогие мои друзья, от всего сердца своего волшебного, от всех своих помощников и друзей поздравляю вас с наступающим Новым годом! И коротко могу пожелать, чтобы на вашем жизненном пути все было ладно, да складно", - сказал Дед Мороз.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>

https://ria.ru/20211203/zima-1761959516.html

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Поздравление Деда Мороза с наступающим Новым годом Главный Дед Мороз России во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. 2021-12-03T11:33 true PT0M20S

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общество, москва, риа новости, дед мороз, новый год, россия