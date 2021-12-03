https://ria.ru/20211203/chudesa-1761962464.html

Дед Мороз рассказал, до какого возраста можно верить в чудеса

Дед Мороз рассказал, до какого возраста можно верить в чудеса - РИА Новости, 03.12.2021

Дед Мороз рассказал, до какого возраста можно верить в чудеса

Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости, что верить в чудеса можно вне зависимости от возраста. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:23

2021-12-03T10:23

2021-12-03T11:02

общество

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости, что верить в чудеса можно вне зависимости от возраста."В любом возрасте, не важно. Роль возраст не играет абсолютно никакую, главное, чтобы в сердце была доброта и любовь к людям и вера в честное, искреннее отношение между людьми. Вот если человек это теряет, тогда уж и не знаю, что ему поможет", - сказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, до какого возраста нужно верить в чудеса.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>

https://ria.ru/20201218/prazdnik-1589748967.html

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2021

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общество, дед мороз, новый год