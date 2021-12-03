https://ria.ru/20211203/braziliya-1761941785.html
Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 03.12.2021
Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
Президент Бразилии Жаир Болсонару принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию, следует из слов самого политика. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T02:35
2021-12-03T02:35
2021-12-03T02:36
в мире
бразилия
рио-де-жанейро (город)
владимир путин
жаир болсонару
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/97/1560969779_0:120:3216:1929_1920x0_80_0_0_918fb10ca8ce4f64998c63c675f41504.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 дек — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию, следует из слов самого политика.Ранее Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии.Он добавил, что визит может состояться в феврале-марте.
https://ria.ru/20211201/rousseff-1761705480.html
бразилия
рио-де-жанейро (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/97/1560969779_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_98e3b09eb92dc8250b7889ce13219371.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), владимир путин, жаир болсонару, россия
02:35 03.12.2021 (обновлено: 02:36 03.12.2021)
Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
Президент Бразилии Болсонару принял приглашение Путина нанести визит в Россию