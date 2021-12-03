https://ria.ru/20211203/braziliya-1761941785.html

Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию

Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 03.12.2021

Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию

Президент Бразилии Жаир Болсонару принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию, следует из слов самого политика. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T02:35

2021-12-03T02:35

2021-12-03T02:36

в мире

бразилия

рио-де-жанейро (город)

владимир путин

жаир болсонару

россия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 дек — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию, следует из слов самого политика.Ранее Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии.Он добавил, что визит может состояться в феврале-марте.

https://ria.ru/20211201/rousseff-1761705480.html

бразилия

рио-де-жанейро (город)

россия

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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), владимир путин, жаир болсонару, россия