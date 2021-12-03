Борисов призвал усилить господдержку газомоторной техники
Вице-премьер Борисов призвал усилить господдержку газомоторной техники
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (Татарстан), 3 дек - РИА Новости. Господдержки по внедрению газомоторной техники в России сейчас недостаточно, необходимы дополнительные меры и усилия в этом направлении, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"На практике государство оказывает помощь, в первую очередь, через субсидирование как производителей так и потребителей этой (газомоторной - ред.) техники... Сегодняшний разговор говорит о том, что, наверное, этого недостаточно, что нужны дополнительные усилия и государственная помощь в этом направлении", - сообщил он по итогам совещания на тему развития газомоторного рынка РФ.
По словам Борисова, сегодня российские автопроизводители способны представить на рынок практически всю линейку необходимой газомоторной техники: легковые автомобили, грузовую технику, автобусы. "Стоит вопрос о массовом, масштабном внедрении этой техники на рынок. Для этого, конечно, нужно усиливать меры государственной поддержки, хотя нельзя сказать, что ничего не делается", - добавил вице-премьер.
В частности, правительством принята "дорожная карта" по внедрению малотоннажного производства природного газа и газомоторной техники до 2025 года, подчеркнул Борисов.
Он также напомнил, что сейчас мир находится на этапе очередной энергетической революции. "Мы сегодня все обсуждаем устойчивый тренд о переходе к низкоуглеродной экономике... Переход к электричеству и водороду, о чем много говорится - это, конечно, хорошо. Но мало говорится и мало делается при использовании наших естественных преимуществ. Россия - обладатель самых больших запасов газа. А природный газ, как ни странно, является сегодня самым эффективным средством для снижения углеродного следа. Мы должны максимально использовать наши естественные преимущества", - рассказал Борисов.
По данным Минпромторга РФ, на программу поддержки стимулирования закупки газомоторного автотранспорта в РФ ежегодно выделяется 3,3 миллиарда рублей.