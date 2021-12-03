https://ria.ru/20211203/bomba-1761955911.html

Американские военные получили первую модернизированную атомную бомбу B61-12

Американские военные получили первую модернизированную атомную бомбу B61-12 - РИА Новости, 03.12.2021

Американские военные получили первую модернизированную атомную бомбу B61-12

Американский военно-промышленный комплекс передал министерству обороны первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12, которая полвека состоит... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:37

2021-12-03T09:37

2021-12-03T09:37

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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Американский военно-промышленный комплекс передал министерству обороны первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12, которая полвека состоит на вооружении США, сообщило Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ).Модернизация продлевает жизненный цикл боеприпаса по меньшей мере на 20 лет, позволяя использовать его с существующих и перспективных авиационных платформ."Программа продления жизненного цикла B61-12 обеспечит безопасность и эффективность вооружения. НУЯБ ожидает начала полномасштабного производства в мае 2022 года с завершением выпуска в 2026 финансовом году", - говорится в пресс-релизе управления, действующего в структуре министерства энергетики США.Согласно пресс-релизу, при модернизации была существенно снижена мощность боеприпаса, но повышение точности за счет применения новой хвостовой части сохранило его тактико-технические характеристики.Авиабомба B61 состоит на вооружении с 1968 года, в настоящее время – в модификациях 3, 4, 7 и 11. B61-12 предназначена на замену первых трех.B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 "Торнадо", а также "будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F".

https://ria.ru/20211114/voennye-1759016904.html

https://ria.ru/20210926/siriya-1751887060.html

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в мире, сша, f-35, f-16, министерство энергетики сша