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Блинкен рассказал, когда состоятся переговоры Путина и Байдена
Блинкен рассказал, когда состоятся переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 03.12.2021
Блинкен рассказал, когда состоятся переговоры Путина и Байдена
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что беседа лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в "очень скором будущем". РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T22:43
2021-12-03T22:43
2021-12-03T23:22
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что беседа лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в "очень скором будущем"."Я ожидаю, что они поговорят в ближайшее время", - сказал он на конференции Reuters NEXT.Блинкен также отметил, что Байден планирует снова заявить о стремлении к предсказуемым и стабильным отношениям между Москвой и Вашингтоном.Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что лидеры двух стран во время разговора могут затронуть тему стратегической стабильности, а также ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и на Украине. В Кремле ожидают, что стороны подберут подходящее для обоих глав государств время.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, энтони блинкен, россия
22:43 03.12.2021 (обновлено: 23:22 03.12.2021)
Блинкен рассказал, когда состоятся переговоры Путина и Байдена
Госсекретарь Блинкен заявил о возможности переговоров Путина и Байдена в скором будущем