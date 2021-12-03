https://ria.ru/20211203/blinken-1762127980.html

Блинкен рассказал, когда состоятся переговоры Путина и Байдена

Блинкен рассказал, когда состоятся переговоры Путина и Байдена - РИА Новости, 03.12.2021

Блинкен рассказал, когда состоятся переговоры Путина и Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что беседа лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в "очень скором будущем". РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T22:43

2021-12-03T22:43

2021-12-03T23:22

в мире

сша

владимир путин

джо байден

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что беседа лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в "очень скором будущем"."Я ожидаю, что они поговорят в ближайшее время", - сказал он на конференции Reuters NEXT.Блинкен также отметил, что Байден планирует снова заявить о стремлении к предсказуемым и стабильным отношениям между Москвой и Вашингтоном.Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что лидеры двух стран во время разговора могут затронуть тему стратегической стабильности, а также ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и на Украине. В Кремле ожидают, что стороны подберут подходящее для обоих глав государств время.

https://ria.ru/20211203/antonov-1762094286.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, энтони блинкен, россия