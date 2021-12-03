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Блинкен пригрозил России серьезными последствиями из-за Украины
Блинкен пригрозил России серьезными последствиями из-за Украины - РИА Новости, 03.12.2021
Блинкен пригрозил России серьезными последствиями из-за Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО не планирует агрессии против России, которую он предупредил об "очень серьезных последствиях" в случае... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:55
2021-12-03T22:05
в мире
украина
сша
россия
европа
нато
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО не планирует агрессии против России, которую он предупредил об "очень серьезных последствиях" в случае вторжения на Украину."Это не альянс планирует агрессивные действия против России. Единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России", - сказал Блинкен, выступая на конференции Reuters NEXT.Блинкен предупредил, что Россию ждут "очень серьезные последствия" со стороны США и Европы, если она "продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины"."Я очень надеюсь, что Россия учитывает это в своем планировании", - сказал госсекретарь.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211203/bayden-1762097353.html
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в мире, украина, сша, россия, европа, нато, энтони блинкен
21:55 03.12.2021 (обновлено: 22:05 03.12.2021)
 
Блинкен пригрозил России серьезными последствиями из-за Украины

Госсекретарь США Блинкен пригрозил России серьезными последствиями из-за Украины

© Фото : Пресс-служба МИД РФГосударственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО не планирует агрессии против России, которую он предупредил об "очень серьезных последствиях" в случае вторжения на Украину.
"Это не альянс планирует агрессивные действия против России. Единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России", - сказал Блинкен, выступая на конференции Reuters NEXT.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме США - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
19:24
Байден анонсировал ряд инициатив по защите Украины от "российской агрессии"
Блинкен предупредил, что Россию ждут "очень серьезные последствия" со стороны США и Европы, если она "продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины".
"Я очень надеюсь, что Россия учитывает это в своем планировании", - сказал госсекретарь.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
20:12
Полковник СБУ предложил присоединить Украину к Британии
 
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