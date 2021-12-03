https://ria.ru/20211203/blinken-1762120460.html

Блинкен пригрозил России серьезными последствиями из-за Украины

Блинкен пригрозил России серьезными последствиями из-за Украины - РИА Новости, 03.12.2021

Блинкен пригрозил России серьезными последствиями из-за Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО не планирует агрессии против России, которую он предупредил об "очень серьезных последствиях" в случае... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T21:55

2021-12-03T21:55

2021-12-03T22:05

в мире

украина

сша

россия

европа

нато

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761846165_0:73:3072:1800_1920x0_80_0_0_70af6b3c0c3aea0b6493e5eb4c76a50f.jpg

ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО не планирует агрессии против России, которую он предупредил об "очень серьезных последствиях" в случае вторжения на Украину."Это не альянс планирует агрессивные действия против России. Единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России", - сказал Блинкен, выступая на конференции Reuters NEXT.Блинкен предупредил, что Россию ждут "очень серьезные последствия" со стороны США и Европы, если она "продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины"."Я очень надеюсь, что Россия учитывает это в своем планировании", - сказал госсекретарь.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211203/bayden-1762097353.html

https://ria.ru/20211203/korolevstvo-1762107588.html

украина

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, европа, нато, энтони блинкен