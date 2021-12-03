https://ria.ru/20211203/berlin-1762083271.html

В Берлине разрешили ходить в ночные клубы, но запретили там танцевать

В Берлине разрешили ходить в ночные клубы, но запретили там танцевать - РИА Новости, 03.12.2021

В Берлине разрешили ходить в ночные клубы, но запретили там танцевать

Правительство Берлина решило пока не закрывать ночные клубы и дискотеки, но танцевать из-за распространения COVID-19 там нельзя, сообщил глава канцелярии... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:08

2021-12-03T18:08

2021-12-03T18:08

распространение коронавируса

в мире

берлин (город)

германия

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Правительство Берлина решило пока не закрывать ночные клубы и дискотеки, но танцевать из-за распространения COVID-19 там нельзя, сообщил глава канцелярии столичного правительства Кристиан Гэблер.Накануне федеральное и региональные правительства Германии приняли новый пакет ограничительных мер, который в целом вводит "локдаун для непривитых", но также предусматривает ограничения и для людей с иммунитетом при высоком уровне заболеваемости. В частности, новые правила при определенном уровне заболеваемости предписывают местным властям закрывать ночные клубы и дискотеки."Конференция (федерального канцлера с главами регионов в четверг) приняла решение, что клубы и дискотеки должны быть закрыты, но при определенных условиях, которые определяют парламент (региональный) или бундестаг путем изменения закон об инфекционной защите населения. Этот процесс продолжается в настоящее время, поэтому правительство приняло решение, что в целом танцевальные развлекательные мероприятия запрещены, но сами предприятия (организующие мероприятия) не закрываются, потому что есть различные трактовки, насколько это возможно. Это значит, что клубы и дискотеки могут продолжать работу, они как правило также предоставляют услуги гастрономии, но танцевать нельзя", - заявил Гэблер на пресс-конференции в пятницу.Танцевать при этом можно будет на открытом воздухе, но только привитым и переболевшим COVID-19. Запрет на танцы вступает в силу 8 декабря и предварительно действует до 2 января 2022 года. Также вводятся дополнительные ограничения. Например, государственные учреждения федеральной земли Берлин будут принимать людей только с иммунитетом или с отрицательным тестом на коронавирус. Аналогичное требование для пассажиров общественного транспорта, которое ввели на прошлой неделе, расширили на перроны железнодорожного транспорта и паромные терминалы, помимо непосредственно нахождения в самом транспорте.Вводится ограничение числа посетителей крупных мероприятий - не более тысячи для мероприятий на открытом воздухе и не более 200 для мероприятии в закрытых помещениях. Для определенных мероприятий, где возможно обеспечение гигиенических мер безопасности, верхние границы могут составлять до 5 тысяч и 2,5 тысячи, соответственно, на открытом воздухе и в помещениях.Рождественские ярмарки по-прежнему закрывать не планируется, они будут работать для привитых и переболевших.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760950350.html

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в мире, берлин (город), германия, коронавирус covid-19