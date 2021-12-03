12:26 03.12.2021 (обновлено: 13:39 03.12.2021)
"Белавиа" заявила о сокращении парка самолетов из-за санкций
"Белавиа" сократила парк самолетов до 15 единиц из-за санкций
МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что из-за санкций сократила парк самолетов до 15, к летнему сезону пополнит флот за счет покупки судов в собственность и лизинга у нерезидентов ЕС.
"В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне - как регулярных, так и чартерных", - говорится в заявлении компании, поступившем в РИА Новости.
Подчеркивается, что "к летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС".
ЕС в четверг принял новый пакет санкций против Белоруссии, в него включена "Белавиа". Всего в новом списке фигурируют 17 физлиц (в основном, это судьи и сотрудники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций.
После инцидента 23 мая с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.
30 ноября, 20:37ТуризмЛукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.