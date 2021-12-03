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"Белавиа" заявила о сокращении парка самолетов из-за санкций
"Белавиа" заявила о сокращении парка самолетов из-за санкций - РИА Новости, 03.12.2021
"Белавиа" заявила о сокращении парка самолетов из-за санкций
Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что из-за санкций сократила парк самолетов до 15, к летнему сезону пополнит флот за счет покупки судов в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:26
2021-12-03T13:39
белавиа
экономика
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что из-за санкций сократила парк самолетов до 15, к летнему сезону пополнит флот за счет покупки судов в собственность и лизинга у нерезидентов ЕС."В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне - как регулярных, так и чартерных", - говорится в заявлении компании, поступившем в РИА Новости.Подчеркивается, что "к летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС".ЕС в четверг принял новый пакет санкций против Белоруссии, в него включена "Белавиа". Всего в новом списке фигурируют 17 физлиц (в основном, это судьи и сотрудники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций.После инцидента 23 мая с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20211008/belavia-1753706821.html
https://ria.ru/20211130/belavia-1761541949.html
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белавиа, экономика, белоруссия, в мире, александр лукашенко
12:26 03.12.2021 (обновлено: 13:39 03.12.2021)
 
"Белавиа" заявила о сокращении парка самолетов из-за санкций

"Белавиа" сократила парк самолетов до 15 единиц из-за санкций

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолета белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолета белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что из-за санкций сократила парк самолетов до 15, к летнему сезону пополнит флот за счет покупки судов в собственность и лизинга у нерезидентов ЕС.
"В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне - как регулярных, так и чартерных", - говорится в заявлении компании, поступившем в РИА Новости.
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 16:09
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в города Евросоюза и Украины
Подчеркивается, что "к летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС".
ЕС в четверг принял новый пакет санкций против Белоруссии, в него включена "Белавиа". Всего в новом списке фигурируют 17 физлиц (в основном, это судьи и сотрудники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций.
После инцидента 23 мая с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза.
Мы полетим тогда, когда нам нужно будет! – Лукашенко о полетах Белавиа в Крым - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 20:37Туризм
Лукашенко заявил, что "Белавиа" будет летать в Крым
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Самолет компании Белавиа в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 12:29
Власти Белоруссии допустили переход "Белавиа" на российские самолеты
 
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