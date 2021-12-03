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Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности
Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности - РИА Новости, 03.12.2021
Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности
В третьем квартале 2021 года число россиян с доходами ниже границы бедности снизилось до 16 миллионов человек, сообщил Росстат. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T20:42
2021-12-03T20:42
2021-12-03T21:04
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В третьем квартале 2021 года число россиян с доходами ниже границы бедности снизилось до 16 миллионов человек, сообщил Росстат. В ноябре правительство утвердило новый способ расчета этого показателя. Как уточнили в Министерстве труда, для определения уровня бедности вместо прожиточного минимума будут использовать новую переменную – "граница бедности".Ее начальное значение установили на величине прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года, который будет расти в соответствии с инфляцией. Благодаря такой методике можно будет сравнивать данные за разные периоды.По информации Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале прошлого года достигла 11 329 рублей, в первом квартале этого года — 11 581 рубль (рост на 2,22 процента), во втором — 11 813 рубля (на 4,27 процента), в третьем — 11 970 рублей (на 5,66 процента).Ведомство предварительно рассчитало уровень бедности и то, как он менялся с начала года. В первом квартале количество россиян с доходами ниже этой границы составило 20,8 миллиона человек или 14,2 процента; во втором квартале — 18,2 миллиона или 12,5 процента. В третьем квартале 2021 года доходы 16 миллионов человек (11 процентов от численности населения) были ниже установленной границы бедности. В январе-сентябре — 17,6 миллиона или 12,1 процента.Этот показатель в третьем квартале 2020 года, как сообщал в апреле Росстат, достиг 18,8 миллиона человек или 12,8% населения.
https://ria.ru/20211203/bednost-1762095980.html
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
20:42 03.12.2021 (обновлено: 21:04 03.12.2021)
Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности
Численность россиян с доходами ниже границы бедности снизилась до 16 миллионов человек
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
В третьем квартале 2021 года число россиян с доходами ниже границы бедности снизилось до 16 миллионов человек, сообщил Росстат
.
В ноябре правительство утвердило новый способ расчета этого показателя. Как уточнили в Министерстве труда, для определения уровня бедности вместо прожиточного минимума будут использовать новую переменную – "граница бедности".
Ее начальное значение установили на величине прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года, который будет расти в соответствии с инфляцией. Благодаря такой методике можно будет сравнивать данные за разные периоды.
По информации Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале прошлого года достигла 11 329 рублей, в первом квартале этого года — 11 581 рубль (рост на 2,22 процента), во втором — 11 813 рубля (на 4,27 процента), в третьем — 11 970 рублей (на 5,66 процента).
Ведомство предварительно рассчитало уровень бедности и то, как он менялся с начала года. В первом квартале количество россиян с доходами ниже этой границы составило 20,8 миллиона человек или 14,2 процента; во втором квартале — 18,2 миллиона или 12,5 процента. В третьем квартале 2021 года доходы 16 миллионов человек (11 процентов от численности населения) были ниже установленной границы бедности. В январе-сентябре — 17,6 миллиона или 12,1 процента.
Этот показатель в третьем квартале 2020 года, как сообщал в апреле Росстат, достиг 18,8 миллиона человек или 12,8% населения.