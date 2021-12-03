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https://ria.ru/20211203/bednost-1762095980.html
Минтруд заявил о снижении уровня бедности
Минтруд заявил о снижении уровня бедности - РИА Новости, 03.12.2021
Минтруд заявил о снижении уровня бедности
Уровень бедности в РФ в третьем квартале 2021 года снизился до 11%, это связано с восстановлением рынка труда, выплатой на детей школьного возраста, выплатой... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:07
2021-12-03T19:07
экономика
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уровень бедности в РФ в третьем квартале 2021 года снизился до 11%, это связано с восстановлением рынка труда, выплатой на детей школьного возраста, выплатой для пенсионеров, а также другими мерами поддержки, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Уровень бедности, по данным Росстата, снизился до 11% в третьем квартале. Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже границы бедности, обусловлено восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, которые осуществлялись по инициативе президента, а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что третий квартал года традиционно характеризируется снижением уровня бедности и высоким уровнем занятости, в том числе – за счет сезонных работ в сфере услуг, строительства, сельского хозяйства."В 2021 году третий квартал также стал периодом, когда уровень занятости вернулся к допандемическим показателям. В сентябре численность занятого населения составила 72,3 миллиона человек, а уровень безработицы – 4,3%", - уточнили в Минтруде.В министерстве также напомнили, что в августе были осуществлены единовременные выплаты на детей школьного возраста по 10 тысяч рублей. В сентябре 10-тысячные выплаты перечислили получателям страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности, по потере кормильца, а также социальных пенсий.Также с начала третьего квартала по поручению президента были введены дополнительные выплаты для нуждающихся семей с детьми. С 1 июля малообеспеченным родителям-одиночкам назначаются пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка на детей в возрасте от 8 до 17 лет, а для малообеспеченных беременных женщин введены ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума трудоспособного гражданина."На уровень бедности также влияли ранее введенные меры поддержки. Среди них – распространение социального контракта на территории всей страны, выплаты на детей от 0 до 3 лет, дифференцированные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно", - добавили в Минтруде.
https://radiosputnik.ria.ru/20211127/bednost-1761043790.html
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экономика, общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
19:07 03.12.2021
 
Минтруд заявил о снижении уровня бедности

Минтруд: уровень бедности в России в третьем квартале 2021 года снизился до 11%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уровень бедности в РФ в третьем квартале 2021 года снизился до 11%, это связано с восстановлением рынка труда, выплатой на детей школьного возраста, выплатой для пенсионеров, а также другими мерами поддержки, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Уровень бедности, по данным Росстата, снизился до 11% в третьем квартале. Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже границы бедности, обусловлено восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, которые осуществлялись по инициативе президента, а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми", - говорится в сообщении.
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В министерстве отметили, что третий квартал года традиционно характеризируется снижением уровня бедности и высоким уровнем занятости, в том числе – за счет сезонных работ в сфере услуг, строительства, сельского хозяйства.
"В 2021 году третий квартал также стал периодом, когда уровень занятости вернулся к допандемическим показателям. В сентябре численность занятого населения составила 72,3 миллиона человек, а уровень безработицы – 4,3%", - уточнили в Минтруде.
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В министерстве также напомнили, что в августе были осуществлены единовременные выплаты на детей школьного возраста по 10 тысяч рублей. В сентябре 10-тысячные выплаты перечислили получателям страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности, по потере кормильца, а также социальных пенсий.
Также с начала третьего квартала по поручению президента были введены дополнительные выплаты для нуждающихся семей с детьми. С 1 июля малообеспеченным родителям-одиночкам назначаются пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка на детей в возрасте от 8 до 17 лет, а для малообеспеченных беременных женщин введены ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума трудоспособного гражданина.
"На уровень бедности также влияли ранее введенные меры поддержки. Среди них – распространение социального контракта на территории всей страны, выплаты на детей от 0 до 3 лет, дифференцированные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно", - добавили в Минтруде.
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