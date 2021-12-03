https://ria.ru/20211203/bednost-1762095980.html

Минтруд заявил о снижении уровня бедности

Минтруд заявил о снижении уровня бедности - РИА Новости, 03.12.2021

Минтруд заявил о снижении уровня бедности

Уровень бедности в РФ в третьем квартале 2021 года снизился до 11%, это связано с восстановлением рынка труда, выплатой на детей школьного возраста, выплатой... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:07

2021-12-03T19:07

2021-12-03T19:07

экономика

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88001e691c517189cc79d2167beea0eb.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уровень бедности в РФ в третьем квартале 2021 года снизился до 11%, это связано с восстановлением рынка труда, выплатой на детей школьного возраста, выплатой для пенсионеров, а также другими мерами поддержки, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Уровень бедности, по данным Росстата, снизился до 11% в третьем квартале. Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже границы бедности, обусловлено восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, которые осуществлялись по инициативе президента, а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что третий квартал года традиционно характеризируется снижением уровня бедности и высоким уровнем занятости, в том числе – за счет сезонных работ в сфере услуг, строительства, сельского хозяйства."В 2021 году третий квартал также стал периодом, когда уровень занятости вернулся к допандемическим показателям. В сентябре численность занятого населения составила 72,3 миллиона человек, а уровень безработицы – 4,3%", - уточнили в Минтруде.В министерстве также напомнили, что в августе были осуществлены единовременные выплаты на детей школьного возраста по 10 тысяч рублей. В сентябре 10-тысячные выплаты перечислили получателям страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности, по потере кормильца, а также социальных пенсий.Также с начала третьего квартала по поручению президента были введены дополнительные выплаты для нуждающихся семей с детьми. С 1 июля малообеспеченным родителям-одиночкам назначаются пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка на детей в возрасте от 8 до 17 лет, а для малообеспеченных беременных женщин введены ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума трудоспособного гражданина."На уровень бедности также влияли ранее введенные меры поддержки. Среди них – распространение социального контракта на территории всей страны, выплаты на детей от 0 до 3 лет, дифференцированные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно", - добавили в Минтруде.

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/bednost-1761043790.html

https://ria.ru/20210927/bednost-1751998890.html

https://ria.ru/20211126/bednost-1760937381.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия