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Рогозин заявил о переломной ситуации на Байконуре
Рогозин заявил о переломной ситуации на Байконуре - РИА Новости, 03.12.2021
Рогозин заявил о переломной ситуации на Байконуре
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о переломной ситуации на космодроме Байконур, где нужно строить новые стартовые площадки. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:20
2021-12-03T12:20
казахстан
москва
дмитрий рогозин
роскосмос
союз
космос - риа наука
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о переломной ситуации на космодроме Байконур, где нужно строить новые стартовые площадки."На Байконуре ситуация такая, переломная. Мы когда входили в договор аренды 25 лет назад, там было 18 стартовых комплексов, сейчас осталось три", - сказал он на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".Рогозин пояснил, что среди оставшихся стартов - два для ракет "Протон", которые должны быть выведены из эксплуатации после 2024 года, и один для ракет "Союз", построенный ещё в 1961 году и используемый в том числе и по пилотируемой программе. Расчетный ресурс этой площадки составлял 25 пусков, но уже выполнено более 400, отметил гендиректор госкорпорации."Для того чтобы Байконур продолжал свое развитие, лозунгов недостаточно, уверений в дружбе недостаточно. Необходимы стартовые комплексы", - добавил он."Первой ласточкой" он назвал проект "Байтерек" - модернизируемый совместно Россией и Казахстаном старт под ракеты "Зенит". После модернизации с него будут запускать новые российские "Союзы-5". Рогозин призвал все страны-участницы ЕАЭС запускать свои полезные нагрузки на этой ракете, когда она будет готова.Ранее Казахстан ратифицировал протокол о количестве пусков ракет "Союз-5", подписаный 31 октября 2020 года в Москве. Согласно протоколу, российская сторона берет на себя обязательства в рамках летных испытаний в 2023-2025 годах выполнить с комплекса "Байтерек" космодрома Байконур три пуска "Союза-5". После окончания летных испытаний в период с 2025 до 2036 года РФ обязуется обеспечить не менее двух пусков "Союза-5" в год.Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан приступают к реконструкции стартового и технического комплексов украинской ракеты "Зенит" с целью их модернизации в рамках проекта "Байтерек" для ракеты "Союз-5". Реализация совместного проекта оценивается в 916 миллионов долларов.
https://ria.ru/20211203/dron-1761943364.html
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казахстан, москва, дмитрий рогозин, роскосмос, союз, космос - риа наука, евразийский экономический союз, россия
12:20 03.12.2021
 
Рогозин заявил о переломной ситуации на Байконуре

Глава Роскосмоса Рогозин заявил о переломной ситуации на Байконуре

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКосмодром Байконур
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о переломной ситуации на космодроме Байконур, где нужно строить новые стартовые площадки.
"На Байконуре ситуация такая, переломная. Мы когда входили в договор аренды 25 лет назад, там было 18 стартовых комплексов, сейчас осталось три", - сказал он на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".
РН Союз-2.1б на стартовым комплексе космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
03:43Наука
"Роскосмос" превратит ступень космической ракеты в многоразовый дрон
Рогозин пояснил, что среди оставшихся стартов - два для ракет "Протон", которые должны быть выведены из эксплуатации после 2024 года, и один для ракет "Союз", построенный ещё в 1961 году и используемый в том числе и по пилотируемой программе. Расчетный ресурс этой площадки составлял 25 пусков, но уже выполнено более 400, отметил гендиректор госкорпорации.
"Для того чтобы Байконур продолжал свое развитие, лозунгов недостаточно, уверений в дружбе недостаточно. Необходимы стартовые комплексы", - добавил он.
"Первой ласточкой" он назвал проект "Байтерек" - модернизируемый совместно Россией и Казахстаном старт под ракеты "Зенит". После модернизации с него будут запускать новые российские "Союзы-5". Рогозин призвал все страны-участницы ЕАЭС запускать свои полезные нагрузки на этой ракете, когда она будет готова.
Ранее Казахстан ратифицировал протокол о количестве пусков ракет "Союз-5", подписаный 31 октября 2020 года в Москве. Согласно протоколу, российская сторона берет на себя обязательства в рамках летных испытаний в 2023-2025 годах выполнить с комплекса "Байтерек" космодрома Байконур три пуска "Союза-5". После окончания летных испытаний в период с 2025 до 2036 года РФ обязуется обеспечить не менее двух пусков "Союза-5" в год.
Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан приступают к реконструкции стартового и технического комплексов украинской ракеты "Зенит" с целью их модернизации в рамках проекта "Байтерек" для ракеты "Союз-5". Реализация совместного проекта оценивается в 916 миллионов долларов.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 11:05
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КазахстанМоскваДмитрий РогозинРоскосмосСоюзКосмос - РИА НаукаЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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