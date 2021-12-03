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Байден напугал журналистов охрипшим голосом
Байден простудился - РИА Новости, 03.12.2021
Байден напугал журналистов охрипшим голосом
Президент США Джо Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:26
2021-12-03T20:01
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук."Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда", - сказал Байден журналистам в ответ на их вопросы о его здоровье.В пятницу президент США выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице, но в речи, которую транслируют местные телеканалы, Байден очевидно хрипит, говорит в нос и периодически откашливается.Ранее США сообщили о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса "омикрон". Всего в США, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом с начала пандемии заболели более 48 миллионов человек, свыше 785 тысяч скончались. Основным распространенным в стране штаммом COVID-19 до сих пор является "дельта".Среди высокопоставленных лиц Америки коронавирус перенес экс-президент США Дональд Трамп, в администрации Байдена также были несколько случаев заболевания, в том числе у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
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в мире, сша, джо байден
19:26 03.12.2021 (обновлено: 20:01 03.12.2021)
 
Байден простудился

Президент США Байден объяснил свой охрипший голос простудой, подхваченной от внука

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме США
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме США - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук.
"Я в порядке, я делаю тесты на COVID–19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда", - сказал Байден журналистам в ответ на их вопросы о его здоровье.
В пятницу президент США выступил с заявлением по случаю публикации очередных данных по безработице, но в речи, которую транслируют местные телеканалы, Байден очевидно хрипит, говорит в нос и периодически откашливается.
Ранее США сообщили о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса "омикрон". Всего в США, по данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом с начала пандемии заболели более 48 миллионов человек, свыше 785 тысяч скончались. Основным распространенным в стране штаммом COVID-19 до сих пор является "дельта".
Среди высокопоставленных лиц Америки коронавирус перенес экс-президент США Дональд Трамп, в администрации Байдена также были несколько случаев заболевания, в том числе у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
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