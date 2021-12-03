https://ria.ru/20211203/bastrykin-1762088544.html

Главе СК доложат о деле школьника, погибшего в Комсомольске-на-Амуре

Главе СК доложат о деле школьника, погибшего в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 03.12.2021

Главе СК доложат о деле школьника, погибшего в Комсомольске-на-Амуре

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела подростка, погибшего в школе после конфликта со сверстником в... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:30

2021-12-03T18:30

2021-12-03T18:31

происшествия

комсомольск-на-амуре

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела подростка, погибшего в школе после конфликта со сверстником в Комсомольске-на-Амуре, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в региональном СУ СК РФ РИА Новости рассказали, что подросток скончался 3 декабря в школе после конфликта с другим учащимся. Возбуждено дело по статьям "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть" и "халатность". По данным краевой прокуратуры, во время урока биологии подросток в ответ на оскорбления со стороны одноклассника встал с места и ударил того по голове. От полученной травмы 13-летний мальчик умер в медицинском кабинете до приезда скорой помощи. Сообщалось, что прокуратура в ходе проверки в том числе даст оценку своевременности прибытия бригады медиков в школу."Председатель СК дал поручение руководителю следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Долгалеву Е. Г. доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи со смертью подростка в одной из школ города Комсомольска-на-Амуре", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин также поручил "выяснить причины, которые способствовали совершению преступлений, приведших к гибели подростка".

https://ria.ru/20211007/bastrykin-1753585225.html

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происшествия, комсомольск-на-амуре, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия