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https://ria.ru/20211203/bastrykin-1762088544.html
Главе СК доложат о деле школьника, погибшего в Комсомольске-на-Амуре
Главе СК доложат о деле школьника, погибшего в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 03.12.2021
Главе СК доложат о деле школьника, погибшего в Комсомольске-на-Амуре
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела подростка, погибшего в школе после конфликта со сверстником в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:30
2021-12-03T18:31
происшествия
комсомольск-на-амуре
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела подростка, погибшего в школе после конфликта со сверстником в Комсомольске-на-Амуре, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в региональном СУ СК РФ РИА Новости рассказали, что подросток скончался 3 декабря в школе после конфликта с другим учащимся. Возбуждено дело по статьям "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть" и "халатность". По данным краевой прокуратуры, во время урока биологии подросток в ответ на оскорбления со стороны одноклассника встал с места и ударил того по голове. От полученной травмы 13-летний мальчик умер в медицинском кабинете до приезда скорой помощи. Сообщалось, что прокуратура в ходе проверки в том числе даст оценку своевременности прибытия бригады медиков в школу."Председатель СК дал поручение руководителю следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Долгалеву Е. Г. доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи со смертью подростка в одной из школ города Комсомольска-на-Амуре", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин также поручил "выяснить причины, которые способствовали совершению преступлений, приведших к гибели подростка".
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происшествия, комсомольск-на-амуре, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:30 03.12.2021 (обновлено: 18:31 03.12.2021)
 
Главе СК доложат о деле школьника, погибшего в Комсомольске-на-Амуре

Главе СК Бастрыкину доложат о деле подростка, погибшего в школе в Комсомольске-на-Амуре

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела подростка, погибшего в школе после конфликта со сверстником в Комсомольске-на-Амуре, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в региональном СУ СК РФ РИА Новости рассказали, что подросток скончался 3 декабря в школе после конфликта с другим учащимся. Возбуждено дело по статьям "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть" и "халатность". По данным краевой прокуратуры, во время урока биологии подросток в ответ на оскорбления со стороны одноклассника встал с места и ударил того по голове. От полученной травмы 13-летний мальчик умер в медицинском кабинете до приезда скорой помощи. Сообщалось, что прокуратура в ходе проверки в том числе даст оценку своевременности прибытия бригады медиков в школу.
"Председатель СК дал поручение руководителю следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Долгалеву Е. Г. доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи со смертью подростка в одной из школ города Комсомольска-на-Амуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин также поручил "выяснить причины, которые способствовали совершению преступлений, приведших к гибели подростка".
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ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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