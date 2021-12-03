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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211203/baldwin-1761945083.html
Болдуин заявил, что пистолет на съемках выстрелил самопроизвольно
Болдуин заявил, что пистолет на съемках выстрелил самопроизвольно - РИА Новости, 03.12.2021
Болдуин заявил, что пистолет на съемках выстрелил самопроизвольно
Актер Алек Болдуин в первом интервью после гибели женщины-оператора на съемочной площадке заявил, что выстрел произошел самопроизвольно. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T05:07
2021-12-03T12:43
стивен спилберг
том круз
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
вашингтон
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
культура
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ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Актер Алек Болдуин в первом интервью после гибели женщины-оператора на съемочной площадке заявил, что выстрел произошел самопроизвольно.По словам актера, погибшая Галина Хатчинс указывала, как нужно направлять оружие, сцену многократно репетировали, но нажимать на спусковой крючок никогда не требовалось. "Что важно, не планировалось стрелять под этим углом", — сказал Болдуин.Актер показал, что большим пальцем взводил курок, но на спуск не нажимал — по его словам, ему говорили, что это стирает механизм. "Мне сказали, что пистолет пуст", — настаивает Болдуин.Он еще раз подчеркнул, что никогда не направил бы пистолет на человека и не нажал бы на спусковой крючок. За пистолет, по словам Болдуина, на съемочной площадке отвечал один человек.Актер впервые после трагедии официально пообщался с прессой. До этого он на обочине дороге ответил на несколько вопросов преследовавших его репортеров.По словам Болдуина, он решился на интервью, потому что не может ждать официального объявления властей о случившемся. Отвечая на вопросы, актер плакал и извинялся. Он также рассказал о предшествовавших трагедии днях и работе на площадке, объяснил, что "Ржавчина" — это фильм с небольшим бюджетом и в таких условиях он не может жаловаться на кого-то из своей команды.Болдуин признался, что люди, с которыми он работал на проекте, вызывали в нем творческий подъем. "Это кино заставило меня снова полюбить кинопроизводство. Знаете, мне раньше нравилось делать фильмы", — эмоционально рассказывал он, утирая слезы.Актер также отметил, что его просили улучшить условия проживания команды, но никто не поднимал проблемы безопасности на площадке. При этом никакой избыточной экономии бюджета не было. "Стивен Спилберг хочет сэкономить, Том Круз хочет сэкономить. Все, кто делают кино, если они разумны", — сказал актер, который был и продюсером фильма.Трагедия на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" произошла 21 октября. Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.
https://ria.ru/20211202/bolduin-1761893055.html
https://ria.ru/20211108/bolduin-1758105730.html
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стивен спилберг, том круз, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), вашингтон, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
05:07 03.12.2021 (обновлено: 12:43 03.12.2021)
 
Болдуин заявил, что пистолет на съемках выстрелил самопроизвольно

Голливудский актер Болдуин заявил, что пистолет на площадке выстрелил самопроизвольно

© AP Photo / Mark LennihanГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Актер Алек Болдуин в первом интервью после гибели женщины-оператора на съемочной площадке заявил, что выстрел произошел самопроизвольно.

"Сцена: двое парней загнали меня в угол, думают, что я ранен, но я отвлекаю их, выхватываю пистолет, направляю — снято", — рассказал он телеканалу ABC.

По словам актера, погибшая Галина Хатчинс указывала, как нужно направлять оружие, сцену многократно репетировали, но нажимать на спусковой крючок никогда не требовалось.
"Что важно, не планировалось стрелять под этим углом", — сказал Болдуин.
Актер показал, что большим пальцем взводил курок, но на спуск не нажимал — по его словам, ему говорили, что это стирает механизм. "Мне сказали, что пистолет пуст", — настаивает Болдуин.
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"Я направлял в камеру — ты видишь это, видишь это? — Бам. Оружие должно было быть пустым. Мне сказали, он пустой", — заявил актер.

Он еще раз подчеркнул, что никогда не направил бы пистолет на человека и не нажал бы на спусковой крючок. За пистолет, по словам Болдуина, на съемочной площадке отвечал один человек.
Актер впервые после трагедии официально пообщался с прессой. До этого он на обочине дороге ответил на несколько вопросов преследовавших его репортеров.
По словам Болдуина, он решился на интервью, потому что не может ждать официального объявления властей о случившемся. Отвечая на вопросы, актер плакал и извинялся. Он также рассказал о предшествовавших трагедии днях и работе на площадке, объяснил, что "Ржавчина" — это фильм с небольшим бюджетом и в таких условиях он не может жаловаться на кого-то из своей команды.
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Болдуин признался, что люди, с которыми он работал на проекте, вызывали в нем творческий подъем. "Это кино заставило меня снова полюбить кинопроизводство. Знаете, мне раньше нравилось делать фильмы", — эмоционально рассказывал он, утирая слезы.
Актер также отметил, что его просили улучшить условия проживания команды, но никто не поднимал проблемы безопасности на площадке. При этом никакой избыточной экономии бюджета не было. "Стивен Спилберг хочет сэкономить, Том Круз хочет сэкономить. Все, кто делают кино, если они разумны", — сказал актер, который был и продюсером фильма.
Трагедия на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" произошла 21 октября. Болдуин, играющий главную роль, выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и умерла в больнице, пострадал также режиссер Джоэль Соуза.
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КультураСтивен СпилбергТом КрузАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)ВашингтонУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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