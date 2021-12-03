https://ria.ru/20211203/avtobusy-1761974325.html

Первая партия автобусов новых перевозчиков прибыла в Ярославль

Первая партия автобусов новых перевозчиков прибыла в Ярославль - РИА Новости, 03.12.2021

Первая партия автобусов новых перевозчиков прибыла в Ярославль

Первая партия автобусов новых перевозчиков, с которыми договорился о сотрудничестве врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, чтобы обеспечить... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:18

2021-12-03T11:18

2021-12-03T11:18

ярославская область

общество

ярославская область

сочи

самарская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Первая партия автобусов новых перевозчиков, с которыми договорился о сотрудничестве врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в Ярославле, прибыла в областной центр, сообщило правительство региона.По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, было принято решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. Правительство региона информирует, что по итогам переговоров Михаила Евраева, в Ярославль привлечены три федеральных перевозчика, в результате количество автобусов увеличится в полтора раза.Правительство области информирует, что в регион прибыла первая партия автобусов ООО "Ранд-Транс", с компанией уже заключен договор о сотрудничестве. Также подписан контракт с другим крупным российским перевозчиком – Национальной транспортной ассоциацией.По словам Михаила Евраева, выход на маршруты будет происходить поэтапно: не позднее середины декабря выйдут 170 автобусов с экипажами водителей. "Первые автобусы уже прибыли в город. Автобусы едут из разных регионов – это и Сочи, и Санкт-Петербург, Московская, Волгоградская, Самарская области и другие. Площадки автотранспортных предприятий готовы к их приезду", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Врио губернатора также отметил: несмотря на то, что с третьим перевозчиком, "Группой "Автолайн", изначально была достигнута договоренность, договор пока не заключен, итоговое решение от компании ждут до конца недели. "У руководства этой компании возникли организационные сложности с быстрым выходом автобусов с водителями на маршруты. Многие вопросы упираются в финансовые ресурсы. Мы заверили коллег, что оплата будет производиться вовремя и в полном объеме. Поэтому они сейчас взвешивают свои возможности", - пояснил Евраев.Он подчеркнул, что поставил задачу обеспечить для жителей бесперебойную работу общественного транспорта и создать нормальные условия для перевозчиков. По словам Евраева, департаменту транспорта области уже дано поручение провести переговоры с Национальной транспортной ассоциацией и ООО "Ранд-Транс" на предмет их возможностей взять на себя дополнительную нагрузку в случае, если "Группа "Автолайн" не сможет приступить к работе.Прибывшие автобусы в выходные выйдут на обкатку маршрутов, чтобы "привыкнуть" к городу. "Конечно, пары дней водителям будет мало, чтобы запомнить маршруты, поэтому прошу жителей отнестись к этому с пониманием и по возможности помогать", - заявил Михаил Евраев.

https://ria.ru/20211123/futbol-1760348926.html

https://ria.ru/20211110/dorogi-1758345483.html

https://ria.ru/20211115/bolnitsy-1759157109.html

ярославская область

сочи

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общество, ярославская область, сочи, самарская область, михаил евраев