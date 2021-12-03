Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211203/avtobusy-1761974325.html
Первая партия автобусов новых перевозчиков прибыла в Ярославль
Первая партия автобусов новых перевозчиков прибыла в Ярославль - РИА Новости, 03.12.2021
Первая партия автобусов новых перевозчиков прибыла в Ярославль
Первая партия автобусов новых перевозчиков, с которыми договорился о сотрудничестве врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, чтобы обеспечить... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:18
2021-12-03T11:18
ярославская область
общество
ярославская область
сочи
самарская область
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c73d8b798da20f32529dc499bbef693.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Первая партия автобусов новых перевозчиков, с которыми договорился о сотрудничестве врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в Ярославле, прибыла в областной центр, сообщило правительство региона.По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, было принято решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. Правительство региона информирует, что по итогам переговоров Михаила Евраева, в Ярославль привлечены три федеральных перевозчика, в результате количество автобусов увеличится в полтора раза.Правительство области информирует, что в регион прибыла первая партия автобусов ООО "Ранд-Транс", с компанией уже заключен договор о сотрудничестве. Также подписан контракт с другим крупным российским перевозчиком – Национальной транспортной ассоциацией.По словам Михаила Евраева, выход на маршруты будет происходить поэтапно: не позднее середины декабря выйдут 170 автобусов с экипажами водителей. "Первые автобусы уже прибыли в город. Автобусы едут из разных регионов – это и Сочи, и Санкт-Петербург, Московская, Волгоградская, Самарская области и другие. Площадки автотранспортных предприятий готовы к их приезду", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Врио губернатора также отметил: несмотря на то, что с третьим перевозчиком, "Группой "Автолайн", изначально была достигнута договоренность, договор пока не заключен, итоговое решение от компании ждут до конца недели. "У руководства этой компании возникли организационные сложности с быстрым выходом автобусов с водителями на маршруты. Многие вопросы упираются в финансовые ресурсы. Мы заверили коллег, что оплата будет производиться вовремя и в полном объеме. Поэтому они сейчас взвешивают свои возможности", - пояснил Евраев.Он подчеркнул, что поставил задачу обеспечить для жителей бесперебойную работу общественного транспорта и создать нормальные условия для перевозчиков. По словам Евраева, департаменту транспорта области уже дано поручение провести переговоры с Национальной транспортной ассоциацией и ООО "Ранд-Транс" на предмет их возможностей взять на себя дополнительную нагрузку в случае, если "Группа "Автолайн" не сможет приступить к работе.Прибывшие автобусы в выходные выйдут на обкатку маршрутов, чтобы "привыкнуть" к городу. "Конечно, пары дней водителям будет мало, чтобы запомнить маршруты, поэтому прошу жителей отнестись к этому с пониманием и по возможности помогать", - заявил Михаил Евраев.
https://ria.ru/20211123/futbol-1760348926.html
https://ria.ru/20211110/dorogi-1758345483.html
https://ria.ru/20211115/bolnitsy-1759157109.html
ярославская область
сочи
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03262f53d3dd0ee767cccc36c4996155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярославская область, сочи, самарская область, михаил евраев
11:18 03.12.2021
 
Первая партия автобусов новых перевозчиков прибыла в Ярославль

Первая партия автобусов новых перевозчиков прибыла в Ярославль

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Первая партия автобусов новых перевозчиков, с которыми договорился о сотрудничестве врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в Ярославле, прибыла в областной центр, сообщило правительство региона.
По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, было принято решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. Правительство региона информирует, что по итогам переговоров Михаила Евраева, в Ярославль привлечены три федеральных перевозчика, в результате количество автобусов увеличится в полтора раза.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 14:55Ярославская область
В Ярославской области открыли новые мини-поля для футбола
Правительство области информирует, что в регион прибыла первая партия автобусов ООО "Ранд-Транс", с компанией уже заключен договор о сотрудничестве. Также подписан контракт с другим крупным российским перевозчиком – Национальной транспортной ассоциацией.
По словам Михаила Евраева, выход на маршруты будет происходить поэтапно: не позднее середины декабря выйдут 170 автобусов с экипажами водителей. "Первые автобусы уже прибыли в город. Автобусы едут из разных регионов – это и Сочи, и Санкт-Петербург, Московская, Волгоградская, Самарская области и другие. Площадки автотранспортных предприятий готовы к их приезду", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 10:29Ярославская область
Евраев поручил ускорить подготовку к дорожному сезону в Ярославской области
Врио губернатора также отметил: несмотря на то, что с третьим перевозчиком, "Группой "Автолайн", изначально была достигнута договоренность, договор пока не заключен, итоговое решение от компании ждут до конца недели. "У руководства этой компании возникли организационные сложности с быстрым выходом автобусов с водителями на маршруты. Многие вопросы упираются в финансовые ресурсы. Мы заверили коллег, что оплата будет производиться вовремя и в полном объеме. Поэтому они сейчас взвешивают свои возможности", - пояснил Евраев.
Он подчеркнул, что поставил задачу обеспечить для жителей бесперебойную работу общественного транспорта и создать нормальные условия для перевозчиков. По словам Евраева, департаменту транспорта области уже дано поручение провести переговоры с Национальной транспортной ассоциацией и ООО "Ранд-Транс" на предмет их возможностей взять на себя дополнительную нагрузку в случае, если "Группа "Автолайн" не сможет приступить к работе.
Прибывшие автобусы в выходные выйдут на обкатку маршрутов, чтобы "привыкнуть" к городу. "Конечно, пары дней водителям будет мало, чтобы запомнить маршруты, поэтому прошу жителей отнестись к этому с пониманием и по возможности помогать", - заявил Михаил Евраев.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 17:02Ярославская область
В Ярославской области в "красных зонах" создадут новогоднюю атмосферу
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьСочиСамарская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
22:57Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов
22:53Иван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке
22:48Членство Украины в НАТО не зависит от России, заявила Псаки
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей ИзмайловИван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушкеЧленство Украины в НАТО не зависит от России, заявила Псаки