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Российские дипломаты приняли участие в мероприятии АТЭС в Таиланде
Российские дипломаты приняли участие в мероприятии АТЭС в Таиланде - РИА Новости, 03.12.2021
Российские дипломаты приняли участие в мероприятии АТЭС в Таиланде
Российская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД России, старшим должностным лицом России в АТЭС Кириллом Барским 1-3 декабря очно приняла... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:10
2021-12-03T14:10
таиланд
саммит атэс
пхукет (остров)
атэс
россия
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БАНГКОК, 3 дек – РИА Новости. Российская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД России, старшим должностным лицом России в АТЭС Кириллом Барским 1-3 декабря очно приняла участие в первом мероприятии форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) после перехода председательства форума к Таиланду.Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в социальных сетях генеральным консульством России на острове Пхукет, где проходило мероприятие - совещание старших должностных лиц (СДЛ) экономик-участниц АТЭС, завершившееся в пятницу.Таиланд осуществляет председательство АТЭС в 2022 году, и по сложившейся традиции вскоре после саммита АТЭС (в этом году он прошел 12 ноября под председательством Новой Зеландии в виртуальном формате) новый председатель собирает у себя старших должностных лиц, чтобы обсудить планы на следующий год."Таиландская сторона познакомила участников совещания со своим видением приоритетов работы АТЭС в 2022 году. Основной акцент предполагается сделать на вопросах либерализации торговли и инвестиций, укрепления взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечения всеобъемлющего и устойчивого роста", - говорится в пресс-релизе.Особое внимание в ходе мероприятия было уделено таким приоритетным для России направлениям, как борьба с пандемией COVID-19, восстановление темпов экономического роста, цифровизация и инновации, отмечается в документе."Пандемия нанесла болезненный удар по экономикам АТЭС, включая Таиланд, и исключительно важное значение для их возвращения на траекторию поступательного развития будет иметь восстановление туристической отрасли, включая обеспечение безопасного перемещения людей, открытие свернутых ранее авиарейсов, взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации", - говорится в пресс-релизе."Эти вопросы обсуждались на прошедшем заседании СДЛ и будут оставаться в фокусе внимания АТЭС в будущем году", - говорится в документе.Следующее заседание старших должностных лиц АТЭС состоится в феврале 2022 года в таиландском курортном городе Паттайя.
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таиланд, саммит атэс , пхукет (остров), атэс, россия
14:10 03.12.2021
 
Российские дипломаты приняли участие в мероприятии АТЭС в Таиланде

Российская делегация приняла участие в мероприятии АТЭС под председательством Таиланда

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев на саммите АТЭС в Папуа – Новой Гвинее. 17 ноября 2018
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на саммите АТЭС в Папуа – Новой Гвинее. 17 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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БАНГКОК, 3 дек – РИА Новости. Российская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД России, старшим должностным лицом России в АТЭС Кириллом Барским 1-3 декабря очно приняла участие в первом мероприятии форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) после перехода председательства форума к Таиланду.
Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в социальных сетях генеральным консульством России на острове Пхукет, где проходило мероприятие - совещание старших должностных лиц (СДЛ) экономик-участниц АТЭС, завершившееся в пятницу.
Таиланд осуществляет председательство АТЭС в 2022 году, и по сложившейся традиции вскоре после саммита АТЭС (в этом году он прошел 12 ноября под председательством Новой Зеландии в виртуальном формате) новый председатель собирает у себя старших должностных лиц, чтобы обсудить планы на следующий год.
"Таиландская сторона познакомила участников совещания со своим видением приоритетов работы АТЭС в 2022 году. Основной акцент предполагается сделать на вопросах либерализации торговли и инвестиций, укрепления взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечения всеобъемлющего и устойчивого роста", - говорится в пресс-релизе.
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Особое внимание в ходе мероприятия было уделено таким приоритетным для России направлениям, как борьба с пандемией COVID-19, восстановление темпов экономического роста, цифровизация и инновации, отмечается в документе.
"Пандемия нанесла болезненный удар по экономикам АТЭС, включая Таиланд, и исключительно важное значение для их возвращения на траекторию поступательного развития будет иметь восстановление туристической отрасли, включая обеспечение безопасного перемещения людей, открытие свернутых ранее авиарейсов, взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации", - говорится в пресс-релизе.
"Эти вопросы обсуждались на прошедшем заседании СДЛ и будут оставаться в фокусе внимания АТЭС в будущем году", - говорится в документе.
Следующее заседание старших должностных лиц АТЭС состоится в феврале 2022 года в таиландском курортном городе Паттайя.
 
ТаиландСаммит АТЭСПхукет (остров)АТЭСРоссия
 
 
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