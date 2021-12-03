https://ria.ru/20211203/ates-1762012786.html

Российские дипломаты приняли участие в мероприятии АТЭС в Таиланде

Российские дипломаты приняли участие в мероприятии АТЭС в Таиланде - РИА Новости, 03.12.2021

Российские дипломаты приняли участие в мероприятии АТЭС в Таиланде

Российская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД России, старшим должностным лицом России в АТЭС Кириллом Барским 1-3 декабря очно приняла... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:10

2021-12-03T14:10

2021-12-03T14:10

таиланд

саммит атэс

пхукет (остров)

атэс

россия

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БАНГКОК, 3 дек – РИА Новости. Российская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД России, старшим должностным лицом России в АТЭС Кириллом Барским 1-3 декабря очно приняла участие в первом мероприятии форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) после перехода председательства форума к Таиланду.Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в социальных сетях генеральным консульством России на острове Пхукет, где проходило мероприятие - совещание старших должностных лиц (СДЛ) экономик-участниц АТЭС, завершившееся в пятницу.Таиланд осуществляет председательство АТЭС в 2022 году, и по сложившейся традиции вскоре после саммита АТЭС (в этом году он прошел 12 ноября под председательством Новой Зеландии в виртуальном формате) новый председатель собирает у себя старших должностных лиц, чтобы обсудить планы на следующий год."Таиландская сторона познакомила участников совещания со своим видением приоритетов работы АТЭС в 2022 году. Основной акцент предполагается сделать на вопросах либерализации торговли и инвестиций, укрепления взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обеспечения всеобъемлющего и устойчивого роста", - говорится в пресс-релизе.Особое внимание в ходе мероприятия было уделено таким приоритетным для России направлениям, как борьба с пандемией COVID-19, восстановление темпов экономического роста, цифровизация и инновации, отмечается в документе."Пандемия нанесла болезненный удар по экономикам АТЭС, включая Таиланд, и исключительно важное значение для их возвращения на траекторию поступательного развития будет иметь восстановление туристической отрасли, включая обеспечение безопасного перемещения людей, открытие свернутых ранее авиарейсов, взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации", - говорится в пресс-релизе."Эти вопросы обсуждались на прошедшем заседании СДЛ и будут оставаться в фокусе внимания АТЭС в будущем году", - говорится в документе.Следующее заседание старших должностных лиц АТЭС состоится в феврале 2022 года в таиландском курортном городе Паттайя.

https://ria.ru/20211112/putin-1758801428.html

таиланд

пхукет (остров)

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таиланд, саммит атэс , пхукет (остров), атэс, россия