https://ria.ru/20211203/arslanov-1762015614.html

Суд продлил арест генералу Арсланову

Суд продлил арест генералу Арсланову - РИА Новости, 03.12.2021

Суд продлил арест генералу Арсланову

Второй западный военный окружной суд продлил ещё на три месяца срок ареста экс-руководителя Главного управления связи ВС РФ – замначальника Генштаба генерала... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:23

2021-12-03T14:23

2021-12-03T14:23

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

воентелеком

вооруженные силы рф

халил арсланов

дело генерала арсланова

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Второй западный военный окружной суд продлил ещё на три месяца срок ареста экс-руководителя Главного управления связи ВС РФ – замначальника Генштаба генерала Халила Арсланова, обвиняемого в коррупционных преступлениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья. Таким образом, Арсланов останется под стражей как минимум до 6 марта 2022 года.Сегодня в суде было зачитано заявление адвоката Арсланова, из которого следует, что расследование дела завершено и сторона защиты начала знакомиться с материалами. Следователь же проинформировал суд, что срок расследования эпизода, связанного с хищениями при поставках радиостанций, продлен до 6 марта.СК РФ считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде называл обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".Бывший подчиненный Арсланова - экс-глава одного из управлений Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин – обвиняется в хищении 1,6 миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, его дело выделено в отдельное производство и уже направлено в суд.По данным следствия, Оглоблин вместе с Арслановым и "иными соучастниками" заключил госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости - в результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210719/arslanov-1741944604.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), воентелеком, вооруженные силы рф, халил арсланов, дело генерала арсланова, россия