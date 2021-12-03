https://ria.ru/20211203/arslanov-1761972427.html
Следствие завершило расследование дела генерала Арсланова
Следствие завершило расследование дела генерала Арсланова - РИА Новости, 03.12.2021
Следствие завершило расследование дела генерала Арсланова
Следствие завершило расследование дела экс-руководителя Главного управления связи ВС РФ – замначальника Генштаба генерала Халила Арсланова, обвиняемого в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:09
2021-12-03T11:09
2021-12-03T11:09
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
воентелеком
вооруженные силы рф
халил арсланов
дело генерала арсланова
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Следствие завершило расследование дела экс-руководителя Главного управления связи ВС РФ – замначальника Генштаба генерала Халила Арсланова, обвиняемого в хищении в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала второго военного окружного суда, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Арсланову."Следственные действия по делу завершены, в силу этого обстоятельства генерал не может в принципе оказать давление на свидетелей или иных фигурантов дела", - следует из зачитанного в суде заявления адвоката Арсланова.Учитывая изложенное, защита просит перевести генерала под домашний арест. Следствие настаивает на продлении ареста до 6 марта.СК РФ считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде называл обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".Бывший подчиненный Арсланова - экс-глава одного из управлений Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин – обвиняется в хищении 1,6 миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, дело в отношении него уже направлено в суд.По данным следствия, Оглоблин вместе с Арслановым и "иными соучастниками" заключил госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости - в результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210719/arslanov-1741944604.html
https://ria.ru/20200220/1565018800.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), воентелеком, вооруженные силы рф, халил арсланов, дело генерала арсланова, россия
Следствие завершило расследование дела генерала Арсланова
Следствие завершило расследование дела генерала Арсланова, обвиняемого в хищении средств
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Следствие завершило расследование дела экс-руководителя Главного управления связи ВС РФ
– замначальника Генштаба генерала Халила Арсланова
, обвиняемого в хищении в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала второго военного окружного суда, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Арсланову.
"Следственные действия по делу завершены, в силу этого обстоятельства генерал не может в принципе оказать давление на свидетелей или иных фигурантов дела", - следует из зачитанного в суде заявления адвоката Арсланова.
Учитывая изложенное, защита просит перевести генерала под домашний арест. Следствие настаивает на продлении ареста до 6 марта.
СК РФ
считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.
Сам Арсланов в суде называл обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".
Бывший подчиненный Арсланова - экс-глава одного из управлений Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин – обвиняется в хищении 1,6 миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, дело в отношении него уже направлено в суд.
По данным следствия, Оглоблин вместе с Арслановым и "иными соучастниками" заключил госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком
" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости - в результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей.