https://ria.ru/20211203/arslanov-1761972427.html

Следствие завершило расследование дела генерала Арсланова

Следствие завершило расследование дела генерала Арсланова - РИА Новости, 03.12.2021

Следствие завершило расследование дела генерала Арсланова

Следствие завершило расследование дела экс-руководителя Главного управления связи ВС РФ – замначальника Генштаба генерала Халила Арсланова, обвиняемого в... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:09

2021-12-03T11:09

2021-12-03T11:09

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

воентелеком

вооруженные силы рф

халил арсланов

дело генерала арсланова

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Следствие завершило расследование дела экс-руководителя Главного управления связи ВС РФ – замначальника Генштаба генерала Халила Арсланова, обвиняемого в хищении в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала второго военного окружного суда, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Арсланову."Следственные действия по делу завершены, в силу этого обстоятельства генерал не может в принципе оказать давление на свидетелей или иных фигурантов дела", - следует из зачитанного в суде заявления адвоката Арсланова.Учитывая изложенное, защита просит перевести генерала под домашний арест. Следствие настаивает на продлении ареста до 6 марта.СК РФ считает, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде называл обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". По словам генерала, все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в "квартире, купленной в ипотеку на шесть лет".Бывший подчиненный Арсланова - экс-глава одного из управлений Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин – обвиняется в хищении 1,6 миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, дело в отношении него уже направлено в суд.По данным следствия, Оглоблин вместе с Арслановым и "иными соучастниками" заключил госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости - в результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210719/arslanov-1741944604.html

https://ria.ru/20200220/1565018800.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), воентелеком, вооруженные силы рф, халил арсланов, дело генерала арсланова, россия