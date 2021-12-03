Суд продлил арест экс-замминистра просвещения Раковой
Тверской суд Москвы продлил до марта арест экс-замминистра просвещения Марины Раковой
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкБывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, на заседания Тверского районного суда города Москвы
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до марта срок ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя", - сказала собеседница агентства.
Таким образом, Ракова останется в СИЗО как минимум до 6 марта 2022 года.
Также в пятницу суд должен рассмотреть ходатайство о продлении ареста ректору "Шанинки" Сергею Зуеву.
В начале октября Тверской суд Москвы арестовал бывшую чиновницу до 6 декабря. Раковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель года", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей.
В рамках дела арестованы Ракова, топ-менеджеры Сбербанка Максим Инкин и Евгений Зак (оба - бывшие сотрудники ФНФРО и пришли за ней в Сбербанк), юрисконсульт и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова (ранее занимала должность исполнительного директора "Шанинки"), гражданский муж Раковой Артур Стеценко (следствие считает, что его фиктивно трудоустроили в ФНФРО) и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.