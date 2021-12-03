https://ria.ru/20211203/arest-1762058561.html
Арестованный за госизмену россиянин представлялся сотрудником ФСБ
Арестованный за госизмену россиянин представлялся сотрудником ФСБ - РИА Новости, 03.12.2021
Арестованный за госизмену россиянин представлялся сотрудником ФСБ
Арестованный в Москве за госизмену россиянин Кирилл Суслов имеет судимость за множество эпизодов мошенничества - он представлялся сотрудником ФСБ, а также... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:43
2021-12-03T16:43
2021-12-03T16:43
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Арестованный в Москве за госизмену россиянин Кирилл Суслов имеет судимость за множество эпизодов мошенничества - он представлялся сотрудником ФСБ, а также предлагал фиктивную помощь с трудоустройством в посольство России в Финляндии.Эти данные следуют из опубликованного приговора Ханты-Мансийского районного суда в отношении полного тезки Суслова. Информированный источник агентства подтвердил, что речь идет об одном и том же человеке.Мужчина в 2020 году был осужден к 5 годам и 9 месяцам колонии за 10 эпизодов мошенничества, и несколько из них могли привлечь внимание сотрудников ФСБ.Так, в одном случае Суслов пообещал помочь женщине с трудоустройством в МИД РФ, а именно в посольство России в Финляндии. За "содействие" в общей сложности он получил от потерпевшей 2,6 миллиона рублей, после чего пропал.Из другого эпизода следует, что он предложил содействие в заключении контракта с ФКУ ГИАЦ (Главный информационно-аналитический центр) МВД России для разработки технологичной системы. Для "решения организационных вопросов" он затребовал 4,3 миллиона рублей, которые присвоил себе. В приговоре указано, что Суслов показывал потерпевшему корочку сотрудника ФСБ.Также Суслов обманом приобрел самоходную машину ВТС у "Центра медицины катастроф" (по приговору технику вернули владельцу).Суд установил, что обвиняемый не являлся сотрудником ФСБ и не имеет отношения к министерству иностранных дел РФ.К моменту появления уголовного дела о госизмене Суслов отбывал наказание в колонии. По всей видимости, оттуда его и эпатировали в Москву.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, Суслов был арестован до 29 января по обвинению в госизмене. Неизвестно, что именно вменяется мужчине, в том числе из-за содержащихся в деле секретных сведений - в суде лишь уточнили, что он был безработным.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Арестованный за госизмену россиянин представлялся сотрудником ФСБ
Арестованный за госизмену россиянин ранее был судим за несколько эпизодов мошенничества
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Арестованный в Москве
за госизмену россиянин Кирилл Суслов имеет судимость за множество эпизодов мошенничества - он представлялся сотрудником ФСБ
, а также предлагал фиктивную помощь с трудоустройством в посольство России
в Финляндии
.
Эти данные следуют из опубликованного приговора Ханты-Мансийского районного суда в отношении полного тезки Суслова. Информированный источник агентства подтвердил, что речь идет об одном и том же человеке.
Мужчина в 2020 году был осужден к 5 годам и 9 месяцам колонии за 10 эпизодов мошенничества, и несколько из них могли привлечь внимание сотрудников ФСБ.
Так, в одном случае Суслов пообещал помочь женщине с трудоустройством в МИД РФ, а именно в посольство России в Финляндии. За "содействие" в общей сложности он получил от потерпевшей 2,6 миллиона рублей, после чего пропал.
Из другого эпизода следует, что он предложил содействие в заключении контракта с ФКУ ГИАЦ (Главный информационно-аналитический центр) МВД России для разработки технологичной системы. Для "решения организационных вопросов" он затребовал 4,3 миллиона рублей, которые присвоил себе. В приговоре указано, что Суслов показывал потерпевшему корочку сотрудника ФСБ.
Также Суслов обманом приобрел самоходную машину ВТС у "Центра медицины катастроф" (по приговору технику вернули владельцу).
Суд установил, что обвиняемый не являлся сотрудником ФСБ и не имеет отношения к министерству иностранных дел РФ.
К моменту появления уголовного дела о госизмене Суслов отбывал наказание в колонии. По всей видимости, оттуда его и эпатировали в Москву.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, Суслов был арестован до 29 января по обвинению в госизмене. Неизвестно, что именно вменяется мужчине, в том числе из-за содержащихся в деле секретных сведений - в суде лишь уточнили, что он был безработным.