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Россия предложила США обнулить санкции против дипмиссий, сообщил Антонов
Россия предложила США обнулить санкции против дипмиссий, сообщил Антонов - РИА Новости, 03.12.2021
Россия предложила США обнулить санкции против дипмиссий, сообщил Антонов
Россия предлагает США обнулить санкции в отношении российских дипломатических представительств и готова ответить на этот шаг взаимностью, заявил посол РФ в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:25
2021-12-03T19:23
в мире
сша
россия
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Россия предлагает США обнулить санкции в отношении российских дипломатических представительств и готова ответить на этот шаг взаимностью, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что не знает о "прорывах" в вопросе о визах для дипломатов, о которых сообщили СМИ, "найти развязки" в визовом вопросе, по его словам, пока не получается."Я не в курсе таких сообщений, я никаких прорывов, слово очень сильное, мощное, я ни о каких прорывах не знаю", - сказал посол журналистам в пятницу.Он отметил, что консультации с США по визовым вопросам продолжаются. "Мы ведём консультации с США, находимся в постоянном контакте, пытаемся найти какие-то развязки, облегчить жизнь российских дипломатов в Вашингтоне, Хьюстоне и Нью-Йорке. Пока у нас не очень получается", - сказал российский дипломат.В пятницу газета Washington Post сообщила со ссылкой на американские источники, знакомые с ситуацией, что официальные лица США в ходе состоявшейся 17 ноября встречи в Вене с представителями России заключили рамочное соглашение о выдаче виз сотрудникам посольства США в Москве и договорились снова встретиться в декабре для завершения выработки соглашений. В Москве эту информацию опровергли, дипломатический источник сообщил РИА Новости, что подвижек в вопросе по восстановлению выдачи виз и работы посольств пока нет.
https://ria.ru/20211202/lavrov-1761911903.html
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в мире, сша, россия, анатолий антонов
18:25 03.12.2021 (обновлено: 19:23 03.12.2021)
 
Россия предложила США обнулить санкции против дипмиссий, сообщил Антонов

Посол Антонов: Россия предложила США обнулить санкции против дипмиссий

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Россия предлагает США обнулить санкции в отношении российских дипломатических представительств и готова ответить на этот шаг взаимностью, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Наше предложение, оно ведь очень простое. Оно понятное, для этого не надо заканчивать МГИМО или Дипломатическую академию. Все, что мы предлагаем - это обнулить все введенные санкции против нас, и мы готовы таким же образом поступить в отношении тех ограничений, которые мы ввели в качестве ответных на недружественные действия США. Ведь это так просто - дать возможность дипломатам выполнять свои функции", - сказал Антонов журналистам.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что не знает о "прорывах" в вопросе о визах для дипломатов, о которых сообщили СМИ, "найти развязки" в визовом вопросе, по его словам, пока не получается.
"Я не в курсе таких сообщений, я никаких прорывов, слово очень сильное, мощное, я ни о каких прорывах не знаю", - сказал посол журналистам в пятницу.
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Он отметил, что консультации с США по визовым вопросам продолжаются. "Мы ведём консультации с США, находимся в постоянном контакте, пытаемся найти какие-то развязки, облегчить жизнь российских дипломатов в Вашингтоне, Хьюстоне и Нью-Йорке. Пока у нас не очень получается", - сказал российский дипломат.
В пятницу газета Washington Post сообщила со ссылкой на американские источники, знакомые с ситуацией, что официальные лица США в ходе состоявшейся 17 ноября встречи в Вене с представителями России заключили рамочное соглашение о выдаче виз сотрудникам посольства США в Москве и договорились снова встретиться в декабре для завершения выработки соглашений. В Москве эту информацию опровергли, дипломатический источник сообщил РИА Новости, что подвижек в вопросе по восстановлению выдачи виз и работы посольств пока нет.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
18:54
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В миреСШАРоссияАнатолий Антонов
 
 
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