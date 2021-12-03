https://ria.ru/20211203/antonov-1762087162.html

Россия предложила США обнулить санкции против дипмиссий, сообщил Антонов

Россия предложила США обнулить санкции против дипмиссий, сообщил Антонов - РИА Новости, 03.12.2021

Россия предложила США обнулить санкции против дипмиссий, сообщил Антонов

Россия предлагает США обнулить санкции в отношении российских дипломатических представительств и готова ответить на этот шаг взаимностью, заявил посол РФ в... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:25

2021-12-03T18:25

2021-12-03T19:23

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Россия предлагает США обнулить санкции в отношении российских дипломатических представительств и готова ответить на этот шаг взаимностью, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что не знает о "прорывах" в вопросе о визах для дипломатов, о которых сообщили СМИ, "найти развязки" в визовом вопросе, по его словам, пока не получается."Я не в курсе таких сообщений, я никаких прорывов, слово очень сильное, мощное, я ни о каких прорывах не знаю", - сказал посол журналистам в пятницу.Он отметил, что консультации с США по визовым вопросам продолжаются. "Мы ведём консультации с США, находимся в постоянном контакте, пытаемся найти какие-то развязки, облегчить жизнь российских дипломатов в Вашингтоне, Хьюстоне и Нью-Йорке. Пока у нас не очень получается", - сказал российский дипломат.В пятницу газета Washington Post сообщила со ссылкой на американские источники, знакомые с ситуацией, что официальные лица США в ходе состоявшейся 17 ноября встречи в Вене с представителями России заключили рамочное соглашение о выдаче виз сотрудникам посольства США в Москве и договорились снова встретиться в декабре для завершения выработки соглашений. В Москве эту информацию опровергли, дипломатический источник сообщил РИА Новости, что подвижек в вопросе по восстановлению выдачи виз и работы посольств пока нет.

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761911903.html

https://ria.ru/20211203/antonov-1762094286.html

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в мире, сша, россия, анатолий антонов