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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211203/altay-1762051255.html
Жители Алтайского края получили компенсации за подключение домов к газу
Жители Алтайского края получили компенсации за подключение домов к газу - РИА Новости, 03.12.2021
Жители Алтайского края получили компенсации за подключение домов к газу
Триста сорок жителей Алтайского края получили компенсации в связи с газификацией жилья, на эти цели выделили 7 миллионов 600 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:21
2021-12-03T16:21
алтайский край
общество
алтайский край
павловский район
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Триста сорок жителей Алтайского края получили компенсации в связи с газификацией жилья, на эти цели выделили 7 миллионов 600 тысяч рублей, сообщает правительство региона на своём официальном сайте.Сайт приводит высказывание о газификации 68-летней Юлии Шумских из Павловска. Она живет вдвоем с 35-летним сыном.В министерстве напомнили, что для оформления компенсации жители Алтайского края могут обратиться в управление социальной защиты по месту жительства, МФЦ или подать заявление через портал "Госуслуги"."14 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о предоставлении единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, подключившим свои жилые дома к природному газу. Поэтому теперь большее количество граждан и малоимущих семей может обратиться в соцзащиту за помощью. На сегодняшний день в Павловском районе 18 семей получили компенсацию, из них четыре семьи - по новому постановлению. Выплаты компенсаций на подключение производятся в полном объеме. На эти цели в 2021 году для нашей территории выделили 524 тысячи рублей", - цитирует сайт начальника управления соцзащиты по Павловскому району Олесю Подкопаеву.
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общество, алтайский край, павловский район, виктор томенко
16:21 03.12.2021
 
Жители Алтайского края получили компенсации за подключение домов к газу

Более 300 жителей Алтайского края получили компенсации за подключение домов к газу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Триста сорок жителей Алтайского края получили компенсации в связи с газификацией жилья, на эти цели выделили 7 миллионов 600 тысяч рублей, сообщает правительство региона на своём официальном сайте.
"В качестве компенсации за подключение к природному газу 340 жителей Алтайского края получили в общей сложности 7 миллионов 600 тысяч рублей. В том числе по новым условиям за этой формой поддержки обратились 34 гражданина. Такие данные привели в министерстве социальной защиты Алтайского края на конец ноября 2021 года. По всем обращениям приняты положительные решения, подчеркнули в ведомстве", - говорится в сообщении.
Сайт приводит высказывание о газификации 68-летней Юлии Шумских из Павловска. Она живет вдвоем с 35-летним сыном.
"Как известно, денег всегда не хватает. Пенсия у меня небольшая, сын из-за заболевания позвоночника сейчас временно не работает. На нашей улице уже все подвели дома к природному газу. В доме стало так тепло и хорошо. Наша семья получила компенсацию в повышенном размере. Сумма поддержки от соцзащиты составила 50 тысяч рублей", - цитирует сайт Шумских.
В министерстве напомнили, что для оформления компенсации жители Алтайского края могут обратиться в управление социальной защиты по месту жительства, МФЦ или подать заявление через портал "Госуслуги".
"14 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о предоставлении единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, подключившим свои жилые дома к природному газу. Поэтому теперь большее количество граждан и малоимущих семей может обратиться в соцзащиту за помощью. На сегодняшний день в Павловском районе 18 семей получили компенсацию, из них четыре семьи - по новому постановлению. Выплаты компенсаций на подключение производятся в полном объеме. На эти цели в 2021 году для нашей территории выделили 524 тысячи рублей", - цитирует сайт начальника управления соцзащиты по Павловскому району Олесю Подкопаеву.
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