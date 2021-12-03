https://ria.ru/20211203/altay-1762051255.html

Жители Алтайского края получили компенсации за подключение домов к газу

Жители Алтайского края получили компенсации за подключение домов к газу - РИА Новости, 03.12.2021

Жители Алтайского края получили компенсации за подключение домов к газу

Триста сорок жителей Алтайского края получили компенсации в связи с газификацией жилья, на эти цели выделили 7 миллионов 600 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:21

2021-12-03T16:21

2021-12-03T16:21

алтайский край

общество

алтайский край

павловский район

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Триста сорок жителей Алтайского края получили компенсации в связи с газификацией жилья, на эти цели выделили 7 миллионов 600 тысяч рублей, сообщает правительство региона на своём официальном сайте.Сайт приводит высказывание о газификации 68-летней Юлии Шумских из Павловска. Она живет вдвоем с 35-летним сыном.В министерстве напомнили, что для оформления компенсации жители Алтайского края могут обратиться в управление социальной защиты по месту жительства, МФЦ или подать заявление через портал "Госуслуги"."14 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о предоставлении единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, подключившим свои жилые дома к природному газу. Поэтому теперь большее количество граждан и малоимущих семей может обратиться в соцзащиту за помощью. На сегодняшний день в Павловском районе 18 семей получили компенсацию, из них четыре семьи - по новому постановлению. Выплаты компенсаций на подключение производятся в полном объеме. На эти цели в 2021 году для нашей территории выделили 524 тысячи рублей", - цитирует сайт начальника управления соцзащиты по Павловскому району Олесю Подкопаеву.

https://ria.ru/20211126/altay-1760879965.html

алтайский край

павловский район

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общество, алтайский край, павловский район, виктор томенко