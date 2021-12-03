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Религия
https://ria.ru/20211203/alkogol-1762048131.html
Владимир Легойда: злоупотребление алкоголем приводит к потере самого себя
Владимир Легойда: злоупотребление алкоголем приводит к потере самого себя - РИА Новости, 03.12.2021
Владимир Легойда: злоупотребление алкоголем приводит к потере самого себя
Герои телевизионного документального проект "12", премьера которого состоится на телеканале "Спас" 4 декабря, борются с алкогольной зависимостью, пытаясь... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:15
2021-12-03T16:16
религия
рязанская область
русская православная церковь
владимир легойда
россия
религия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Герои телевизионного документального проект "12", премьера которого состоится на телеканале "Спас" 4 декабря, борются с алкогольной зависимостью, пытаясь обрести себя, и эта тема очень важна, так злоупотребление алкоголем - одна из главных угроз здоровью и самой жизни россиян, считает председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Это проект о людях, которые возвращаются к себе. Но это значит и обратное: когда люди начинают злоупотреблять - они теряют себя, и в этом смысле это глубинно антихристианская тема. Задача человека на его пути к Богу обрести себя (...) Эта проблема приводит к потере самого себя, родных, близких, потери жизни. Сложно переоценить важность этой темы", - отметил Легойда на пресс-конференции в пятницу.Он добавил, что церковь давно и громко говорит о проблеме алкоголизма. Легойда напомнил, что на заседании Синода в 2014 году было озвучено, что злоупотребление алкоголем - это одна из главных угроз здоровью и самой жизни народов России. И на этом же заседании было восстановлено празднование 11 сентября Дня трезвости."Мне кажется, что этот проект - яркий пример сострадательной деятельной журналистики. Я хотел бы пожелать "Спасу" проявлять не только сострадание в кадре, но и не бросать своих героев, продолжать следить на ними, помогать им (...) Эта тема, конечно, одна из национальных приоритетов, это действительно важно", - сказал Легойда.Премьера проекта "12" состоится 4 декабря на телеканале "Спас". Двенадцать героев документального сериала проходят терапию в реабилитационном центре в Рязанской области, пытаясь избавиться от алкогольной зависимости и сделать шаг в новую жизнь. Телепроект подготовлен телеканалом совместно с Синодальным отделом по благотворительности Русской православной церкви при поддержке Минздрава РФ в рамках нацпроекта "Демография".
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рязанская область, русская православная церковь, владимир легойда, россия, религия
16:15 03.12.2021 (обновлено: 16:16 03.12.2021)
 

Владимир Легойда: злоупотребление алкоголем приводит к потере самого себя

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Герои телевизионного документального проект "12", премьера которого состоится на телеканале "Спас" 4 декабря, борются с алкогольной зависимостью, пытаясь обрести себя, и эта тема очень важна, так злоупотребление алкоголем - одна из главных угроз здоровью и самой жизни россиян, считает председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Это проект о людях, которые возвращаются к себе. Но это значит и обратное: когда люди начинают злоупотреблять - они теряют себя, и в этом смысле это глубинно антихристианская тема. Задача человека на его пути к Богу обрести себя (...) Эта проблема приводит к потере самого себя, родных, близких, потери жизни. Сложно переоценить важность этой темы", - отметил Легойда на пресс-конференции в пятницу.
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Он добавил, что церковь давно и громко говорит о проблеме алкоголизма. Легойда напомнил, что на заседании Синода в 2014 году было озвучено, что злоупотребление алкоголем - это одна из главных угроз здоровью и самой жизни народов России. И на этом же заседании было восстановлено празднование 11 сентября Дня трезвости.
"Мне кажется, что этот проект - яркий пример сострадательной деятельной журналистики. Я хотел бы пожелать "Спасу" проявлять не только сострадание в кадре, но и не бросать своих героев, продолжать следить на ними, помогать им (...) Эта тема, конечно, одна из национальных приоритетов, это действительно важно", - сказал Легойда.
Премьера проекта "12" состоится 4 декабря на телеканале "Спас". Двенадцать героев документального сериала проходят терапию в реабилитационном центре в Рязанской области, пытаясь избавиться от алкогольной зависимости и сделать шаг в новую жизнь. Телепроект подготовлен телеканалом совместно с Синодальным отделом по благотворительности Русской православной церкви при поддержке Минздрава РФ в рамках нацпроекта "Демография".
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