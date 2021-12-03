https://ria.ru/20211203/afganistan-1761941230.html

Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане

Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 03.12.2021

Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане

Террористическая группировка "Исламское государство"*, сохраняющая присутствие в Афганистане, представляет угрозу для соседних государств, заявил на заседании... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T01:55

2021-12-03T01:55

2021-12-03T01:55

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совет безопасности оон

дмитрий полянский

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ООН, 3 дек – РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"*, сохраняющая присутствие в Афганистане, представляет угрозу для соседних государств, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."Видим в сохраняющемся в стране присутствии группировки угрозу для приграничных государств Центральной Азии", – добавил он.По словам дипломата, рост количества террористических атак с участием смертников указывает на то, что у группировки есть людские ресурсы. "Подчеркиваем необходимость продолжать концентрироваться на проблеме иностранных террористов-боевиков – фигурантов антитеррористических санкционных списков с целью предупреждения и пресечения их преступной активности", - указал первый зампостпреда.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211202/vooruzhenie-1761746033.html

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в мире, оон, афганистан, совет безопасности оон, дмитрий полянский, россия