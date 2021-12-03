Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
Зампостпреда России при ООН Полянский: присутствие ИГ* в Афганистане угрожает соседям
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
ООН, 3 дек – РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"*, сохраняющая присутствие в Афганистане, представляет угрозу для соседних государств, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Афганское "крыло" ИГИЛ по-прежнему остается одним из ключевых факторов дестабилизации обстановки в стране. Дополнительную опасность представляет его расширяющаяся идеологическая, пропагандистская и вербовочная деятельность с умелым использованием информационно-коммуникационных технологий", - сказал Полянский.
"Видим в сохраняющемся в стране присутствии группировки угрозу для приграничных государств Центральной Азии", – добавил он.
По словам дипломата, рост количества террористических атак с участием смертников указывает на то, что у группировки есть людские ресурсы. "Подчеркиваем необходимость продолжать концентрироваться на проблеме иностранных террористов-боевиков – фигурантов антитеррористических санкционных списков с целью предупреждения и пресечения их преступной активности", - указал первый зампостпреда.
* Террористическая организация, запрещенная в России.