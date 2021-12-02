https://ria.ru/20211202/zima-1761722439.html

Из-за русской зимы в Англии образовалась смертельная дыра

Из-за русской зимы в Англии образовалась смертельная дыра - РИА Новости, 02.12.2021

Из-за русской зимы в Англии образовалась смертельная дыра

Не успела зима перевернуть первый лист на календаре, как из Европы стали приходить довольно мрачные новости. В частности СМИ Великобритании ожидают, что текущая РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:00

2021-12-02T08:00

2021-12-02T09:33

экономика

авторы

природный газ

франция

новатэк

россия

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Не успела зима перевернуть первый лист на календаре, как из Европы стали приходить довольно мрачные новости. В частности СМИ Великобритании ожидают, что текущая зима будет холодной и из-за этого в стране продолжится рост стоимости производства электроэнергии, а это приведет к тому, что на рынке образуется финансовая дыра глубиной 3,2 миллиарда фунтов, затыкать которую придется кошельками населения.Специалисты британского энергетического сектора предупреждают: из-за рекордных цен на классические энергоносители — газ, нефть и уголь — стоимость производства электричества если и не будет ставить новые исторические рекорды, то совершенно точно не упадет до значений весны этого года. Они же напоминают, что буквально две недели назад над британскими островами случился очередной штиль и генерирующие компании стали просить за выработку одного мегаватт-часа просто умопомрачительные 3 200 фунтов (4 295 долларов). Именно такая цена была зафиксирована на суточных торгах на бирже Epex Spot, и горькая для британцев ирония заключается в том, что это стоимость электричества на угольной электростанции Ratcliffe.Чуть позже ветер подул вновь, и цена опустилась до 1 500 фунтов, что, конечно, значительно приятнее, но все равно тяжеловато для государственного бюджета и рядовых британцев, особенно если вспомнить, что в середине сентября тот же мегаватт-час стоил 540, а еще месяцем ранее — 170 фунтов. Доля возобновляемой энергетики по итогам ноября ощутимо просела. В структуре энергобаланса королевства ветровые станции выдали всего шесть процентов вместо ранее гордо заявляемых двадцати пяти. Логично, что на опустевшие места тут же зашли традиционные источники. На базе природного газа британцы в прошлом месяце произвели 55 процентов всего электричества, параллельно резко взлетело потребление угля: с двух до пяти процентов.Официальный Лондон возлагал большие надежды на монополиста внутреннего рынка и своего постоянного поставщика французскую компанию Electricite de France, но последняя — даже если забыть затяжной политический кризис между Францией и Англией из-за вылова рыбы у берегов Британии — просто физически не могла обеспечить нужные перетоки.По эту сторону Ла-Манша который день идут забастовки энергетиков, к которым подключились как атомщики, так и рабочие угольной электростанции Cordemais. В результате французская генерация всего за пару дней просела на целых два гигаватта. Если говорить совсем просто, то Парижу самому не хватает энергии, какая уж тут помощь соседу. Французы обосновывают невозможность наращивания поставок еще тем фактом, что если британская система массового отопления работает в основном за счет природного газа, то во Франции львиная доля отопления — это электрообогреватели, а среднесуточная температура плотно зафиксировалась в районе нуля градусов.На опережающих суточных торгах на той же Epex Spot стоимость мегаватт-часа для французских потребителей подросла до 302 евро (338 долларов), и это антирекорд начиная с 2012 года.Несомненно, британское правительство прекрасно осведомлено о данных цифрах и тенденциях. Но пока рядового обывателя успокаивают обещаниями ветра и двухсот евро за мегаватт, из государственного бюджета выделено 1,7 миллиарда фунтов на спасение компании-оператора Bulb Energy, обеспечивающей светом и теплом почти два миллиона британских домов.Эта сумма в том числе включена в упомянутые выше три с лишним миллиарда. Местные аналитики обоснованно считают, что ни о какой благотворительности речь не идет, а потому внеплановые расходы равномерно распределят между всеми потребителями. Жители Англии, Шотландии и Уэльса должны быть готовы, что средний чек на оплату электричества на одно домохозяйство вырастет до тысячи трехсот фунтов в год, то есть более ста двадцати тысяч рублей.Российские средства массовой информации, ретранслирующие подобные новости, принято журить за изрядное злорадство подачи. На самом деле ничего хорошего для наших граждан в галопирующих европейских ценах на электричество, этой крови современной промышленности, нет. Европейский рынок тесен, и любые резкие перекосы влияют на всех участников процесса. Последствия рекордных европейских цен в России можно наблюдать повсеместно, например, если сравнить текущую стоимость автомобилей иностранного производства или комплектующих к ним с ценами первого полугодия.Потому воздержимся от бравурных мотивов, но позволим себе все же отметить определенный позитив.Пока Старый Свет убаюкивает себя колыбельными о зеленом переходе и безуспешно пытается, как пресловутый тришкин кафтан, перекроить давно устоявшуюся и хорошо работающую энергосистему, Россия работает на опережение.На днях в рамках III Российско-Китайского энергетического бизнес-форума достоянием общественности стало соглашение между компаниями Новатэк, China National Petroleum Corporation и China National Offshore Oil Corporation, которые входят в тройку самых крупных китайских нефтяных компаний. Договор подразумевает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая.В проект "Арктик СПГ — 2" стоимостью 21,3 миллиарда долларов также собираются войти французская TotalEnergy и японская Japan Arctic LNG. По предварительной информации, Новатэку будут принадлежать 60 процентов акций совместного предприятия, остальным участникам, которые должны вложить свыше девяти миллиардов долларов собственных средств, достанутся пакеты акций по десять процентов.Участие всех трех стран крайне симптоматично.С Китаем наша страна поддерживает стабильно дружеские отношения, кроме того, это самый быстро растущий рынок потребления СПГ. По итогам 2020 года КНР израсходовала на покрытие своих потребностей в электричестве (в пересчете на привычные величины) 94 миллиарда кубометров СПГ. Это лишь немногим меньше, чем потребила Япония, на долю которой пришлось 102 миллиарда. Франция же с показателем 19 миллиардов метров кубических занимает уверенное седьмое место.То есть в 2023 году, когда по плану в эксплуатацию будет введена первая очередь "Артик СПГ — 2", российский газ в гораздо большем объеме пойдет не только на премиальные рынки Азии, но и, весьма вероятно, займет свою нишу на рынке Европы. И даже если в ближайшие годы котировки природного газа не будут исполнять зубодробительные пируэты, Россия получит не только внушительную прибыль, но и еще один довод в пользу того, что с ней лучше дружить и торговать.Особенно тем, у кого за окном то дождь, то холод, то штиль.

https://ria.ru/20211021/gaz-1755458183.html

https://ria.ru/20211023/sanktsii-1755888232.html

https://ria.ru/20211201/velikobritaniya-1761654761.html

https://ria.ru/20210902/novatek-1748272718.html

https://ria.ru/20211123/polimery-1760214383.html

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экономика, авторы, природный газ, франция, новатэк, россия