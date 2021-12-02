https://ria.ru/20211202/zhizn-1761779654.html

Российский космонавт рассказал о смысле жизни

Российский космонавт рассказал о смысле жизни - РИА Новости, 02.12.2021

Российский космонавт рассказал о смысле жизни

Российский космонавт Александр Калери назвал главным смыслом жизни человека познание и поддержание гармонии в мире. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:44

2021-12-02T11:44

2021-12-02T11:53

роскосмос

космос - риа наука

александр калери

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19280/53/192805363_0:296:1867:1346_1920x0_80_0_0_75475f5aeb9c911ea62d6e4d352c7d83.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский космонавт Александр Калери назвал главным смыслом жизни человека познание и поддержание гармонии в мире.Калери назвал работу в космической сфере замечательной возможностью достичь этой гармонии и призвал молодежь, увлечённую космосом, становиться специалистами в "самых разных отраслях"."Близится то время, когда будут необходимы специалисты самых разных отраслей и самых разных областей знания. Становитесь специалистами… Работа в космосе на орбитальной станции будет естественным продолжением вашей работы на Земле", - отметил Калери.Калери совершил пять полётов общей продолжительностью 769 суток. Сейчас он занимает должность руководителя лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в состав "Роскосмоса").

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, космос - риа наука, александр калери, россия