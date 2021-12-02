11:44 02.12.2021 (обновлено: 11:53 02.12.2021)
Российский космонавт рассказал о смысле жизни
Российский космонавт Калери назвал познание мира и его гармонии главным смыслом жизни
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский космонавт Александр Калери назвал главным смыслом жизни человека познание и поддержание гармонии в мире.
"Главное назначение человека в этой жизни — это познание, познание того мира и гармонии мира, в котором мы живем, и способов поддержания гармонии в этом мире и способов сделать его лучше", - сказал Калери в четверг на открытии VI Всероссийского форума космонавтики и авиации "КосмоСтарт".
Калери назвал работу в космической сфере замечательной возможностью достичь этой гармонии и призвал молодежь, увлечённую космосом, становиться специалистами в "самых разных отраслях".
"Близится то время, когда будут необходимы специалисты самых разных отраслей и самых разных областей знания. Становитесь специалистами… Работа в космосе на орбитальной станции будет естественным продолжением вашей работы на Земле", - отметил Калери.
Калери совершил пять полётов общей продолжительностью 769 суток. Сейчас он занимает должность руководителя лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в состав "Роскосмоса").