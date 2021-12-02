https://ria.ru/20211202/zhir-1761737855.html

Врач рассказал, от чего защищает рыбий жир

Врач рассказал, от чего защищает рыбий жир - РИА Новости, 02.12.2021

Врач рассказал, от чего защищает рыбий жир

О пользе рыбьего жира многие знают с раннего детства. Может ли этот продукт помочь в профилактике инфекционных заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T04:15

2021-12-02T04:15

2021-12-02T04:15

общество

здоровье

витамины

россия

георгий сапего

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. О пользе рыбьего жира многие знают с раннего детства. Может ли этот продукт помочь в профилактике инфекционных заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.Польза рыбьего жира для здоровья связана прежде всего с тем, что в его состав входят Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, отметил врач. В частности, благодаря этим веществам продукт оказывает противовоспалительное действие.По словам врача, рыбий жир нельзя считать средством, заметно укрепляющим иммунитет. Но его противовоспалительный эффект может сыграть свою роль и при инфекционных заболеваниях."Не думаю, что рыбий жир заметно повышает нашу сопротивляемость инфекциям, однако он слегка сдерживает воспаление в легких", — уточнил Сапего.Рыбий жир, который мы употребляем, обычно получают из тушек обитателей холодных морей, продолжил он.Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбьем жире. Они есть в шпинате, грецких орехах, фасоли, в льняном и горчичном масле, добавил Сапего.Еще один источник этих незаменимых для человека веществ —биологически активные добавки к пище. Однако ими злоупотреблять не стоит, считает врач."Проблема только в том, что состав добавок непредсказуем. Токсины в БАДах контролировать невозможно. Чтобы уберечься, не стоит съедать больше четырех граммов Омега-3 ненасыщенных жирных кислот в день, тогда отравиться токсинами нельзя", — сказал Сапего.

https://ria.ru/20211122/produkt-1760098889.html

https://ria.ru/20211109/produkty-1758152606.html

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общество, здоровье, витамины, россия, георгий сапего