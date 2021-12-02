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Врач рассказал, от чего защищает рыбий жир
Врач рассказал, от чего защищает рыбий жир - РИА Новости, 02.12.2021
Врач рассказал, от чего защищает рыбий жир
О пользе рыбьего жира многие знают с раннего детства. Может ли этот продукт помочь в профилактике инфекционных заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T04:15
2021-12-02T04:15
2021-12-02T04:15
общество
здоровье
витамины
россия
георгий сапего
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. О пользе рыбьего жира многие знают с раннего детства. Может ли этот продукт помочь в профилактике инфекционных заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.Польза рыбьего жира для здоровья связана прежде всего с тем, что в его состав входят Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, отметил врач. В частности, благодаря этим веществам продукт оказывает противовоспалительное действие.По словам врача, рыбий жир нельзя считать средством, заметно укрепляющим иммунитет. Но его противовоспалительный эффект может сыграть свою роль и при инфекционных заболеваниях."Не думаю, что рыбий жир заметно повышает нашу сопротивляемость инфекциям, однако он слегка сдерживает воспаление в легких", — уточнил Сапего.Рыбий жир, который мы употребляем, обычно получают из тушек обитателей холодных морей, продолжил он.Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбьем жире. Они есть в шпинате, грецких орехах, фасоли, в льняном и горчичном масле, добавил Сапего.Еще один источник этих незаменимых для человека веществ —биологически активные добавки к пище. Однако ими злоупотреблять не стоит, считает врач."Проблема только в том, что состав добавок непредсказуем. Токсины в БАДах контролировать невозможно. Чтобы уберечься, не стоит съедать больше четырех граммов Омега-3 ненасыщенных жирных кислот в день, тогда отравиться токсинами нельзя", — сказал Сапего.
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общество, здоровье, витамины, россия, георгий сапего
Врач рассказал, от чего защищает рыбий жир
Врач Сапего: рыбий жир слегка сдерживает воспаление в легких, но не спасает от инфекций
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
О пользе рыбьего жира многие знают с раннего детства. Может ли этот продукт помочь в профилактике инфекционных заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт Георгий Сапего
.
Польза рыбьего жира для здоровья связана прежде всего с тем, что в его состав входят Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, отметил врач. В частности, благодаря этим веществам продукт оказывает противовоспалительное действие.
"Рыбий жир снижает уровень триглицеридов, буквально жира, в крови, немного снижает артериальное давление, слегка уменьшает частоту сердечных сокращений, снижает свертываемость крови. Также Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты из рыбьего жира обладают противовоспалительным действием. Поэтому рыбий жир, например, рекомендуют людям с ревматоидным артритом", — объяснил Сапего.
По словам врача, рыбий жир нельзя считать средством, заметно укрепляющим иммунитет. Но его противовоспалительный эффект может сыграть свою роль и при инфекционных заболеваниях.
"Не думаю, что рыбий жир заметно повышает нашу сопротивляемость инфекциям, однако он слегка сдерживает воспаление в легких", — уточнил Сапего.
Рыбий жир, который мы употребляем, обычно получают из тушек обитателей холодных морей, продолжил он.
"Это жир из рыб, которые живут в холодных морях. Тот рыбий жир, который раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб. Сейчас рыбий жир делают из всей тушки рыбы. Эту рыбу хитрым способом обрабатывают, растворяют и выделяют получившийся жир. В таком жире много ненасыщенных жирных кислот ", — сказал врач.
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты содержатся не только в рыбьем жире. Они есть в шпинате, грецких орехах, фасоли, в льняном и горчичном масле, добавил Сапего.
Еще один источник этих незаменимых для человека веществ —биологически активные добавки к пище. Однако ими злоупотреблять не стоит, считает врач.
"Проблема только в том, что состав добавок непредсказуем. Токсины в БАДах контролировать невозможно. Чтобы уберечься, не стоит съедать больше четырех граммов Омега-3 ненасыщенных жирных кислот в день, тогда отравиться токсинами нельзя", — сказал Сапего.