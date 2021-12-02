https://ria.ru/20211202/zhile-1761830630.html

В Белгородской области появятся три новые программы жилья для льготников

В Белгородской области появятся три новые программы жилья для льготников - РИА Новости, 02.12.2021

В Белгородской области появятся три новые программы жилья для льготников

Три новые программы по обеспечению жильем льготных категорий граждан начнут реализовывать в 2022 году в Белгородской области, сообщает областная дума. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:00

2021-12-02T15:00

2021-12-02T15:00

белгородская область

общество

белгородская область

белгородская областная дума

жилье

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БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Три новые программы по обеспечению жильем льготных категорий граждан начнут реализовывать в 2022 году в Белгородской области, сообщает областная дума.В Белгородской областной думе проходят нулевые чтения по законопроекту о бюджете региона на 2022 год. Депутаты с широким кругом экспертов обсуждают социально значимые параметры главного финансового документа области. Стартовали чтения с заседания профильной комиссии облдумы по строительству, ЖКХ и транспорту."Сегодня мы к обсуждению привлекли экспертов – людей, которые не один десяток лет работают. У нас здесь и директора институтов, ведущие это направление, и те люди, которые на практике, как говорится, от сохи работают, знают и понимают. А строительство социальных объектов – что может быть важнее? Мы все заинтересованы в широком обсуждении. Перед принятием закона о бюджете области на 2022 год мы должны учесть все замечания и предложения", – сказала депутат областной думы Любовь Киреева.Первый заместитель начальника департамента строительства и транспорта региона Оксана Козлитина рассказала, какие средства в областном бюджете-2022 года заложены на строительство объектов социальной инфраструктуры. Подробно она остановилась на обеспечении жильем отдельных категорий граждан."В 2022 году реализуем три новые программы: обеспечение жильем многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и молодых семей. Также продолжатся программы для медработников, финансовая поддержка застройщиков ИЖС и обеспечение жильем детей-сирот", – пояснила Козлитина.По ее словам, для медицинских работников в течение четырех лет (с 2021 по 2024 годы) будут предоставлены 300 квартир, на эти цели направят около 1,1 миллиарда рублей рублей. В 2022 году планируют обеспечить жильем 79 медработников. Чтобы обеспечить жильем 897 детей-сирот, с 2021 по 2024 направят 1,8 миллиарда рублей."В 2022 году ликвидируем очередь и предоставим жилье 231 ребенку-сироте. На эти цели выделяется 515 миллионов рублей", – сказала Козлитина.В 2022-2024 годах планируется улучшить жилищные условия 280 семьям, воспитывающим детей-инвалидов (в 2022 году – 83 семьям). Здесь потребуется 1,1 миллиарда рублей. Что касается жилищной поддержки многодетных семей, то с 2022 по 2031 год ее получат более 1,4 тысячи семей (в 2022 году – 147 семей). В год планируют выделять по 1 миллиарду рублей на эти цели.Еще одна программа направлена на поддержку молодых семей. За три года будут обеспечены жильем 1,5 тысячи молодых семей (в 2022 году – 600). Финансирование составит 1,3 миллиарда рублей. С 2022 года вводятся и дополнительные социальные выплаты: при рождении второго ребенка – 25% от стоимости жилья, при рождении третьего – 40%.Депутат Белгородского горсовета, генеральный директор АО "Домостроительная компания" Максим Егоров по итогам заседания отметил, что нулевые чтения – очень полезный опыт."Это мини-публичные слушания, в которых участвует широкий спектр экспертов. Благодаря этому те решения, которые будет принимать профильный департамент, те решения, которые будут приниматься по бюджетному финансированию, станут более взвешенными, и мы с вами не потратим напрасно бюджетные деньги", - сказал Егоров.

https://ria.ru/20211129/zhile-1761219259.html

https://ria.ru/20211129/trebovaniya-1761217373.html

https://ria.ru/20211129/prazdnik-1761216286.html

https://ria.ru/20211122/otdeleniya-1760143434.html

белгородская область

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общество, белгородская область, белгородская областная дума, жилье