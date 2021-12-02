https://ria.ru/20211202/zelenskiy-1761759818.html

Политолог назвал слова Зеленского о подготовке переворота угрозой оппозиции

Политолог назвал слова Зеленского о подготовке переворота угрозой оппозиции - РИА Новости, 02.12.2021

Политолог назвал слова Зеленского о подготовке переворота угрозой оппозиции

Государственный переворот на Украине, о котором ранее говорил президент Владимир Зеленский, не состоялся, обстановка в стране спокойная. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:14

2021-12-02T10:14

2021-12-02T10:14

в мире

украина

владимир зеленский

руслан бортник

ситуация на украине

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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Государственный переворот на Украине, о котором ранее говорил президент Владимир Зеленский, не состоялся, обстановка в стране спокойная.Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и РФ. Служба безопасности Украины в понедельник возбудила уголовное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что Россия никогда таким не занимается.Украинские правоохранители серьезно подошли к возможному госперевороту: в этот день с самого утра по всему правительственному кварталу дежурили множество силовиков, ряд дорог в центре были перекрыты. На улицах стояли десятки полицейских автобусов и автозаков. Но в этот день прошли два мирных митинга – предпринимателей, требовавших налоговых послаблений, и недовольных политикой Зеленского граждан, которые после акции спокойно разошлись. Обстановка в Киеве и на Украине в целом спокойная.Вместе с тем директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал заявление Зеленского о подготовке госпереворота публичной угрозой оппозиции. По его словам, любые попытки дестабилизации в стране будут, скорее всего, квалифицироваться как госизмена.При этом эксперт отметил, что никаких массовых акций или протестов в стране не готовится. "По крайней мере мне неизвестно о каких-то масштабных протестах. Митинги, конечно, будут. Но глобального (протеста - ред.) нет", - добавил он.

https://ria.ru/20211202/pozor-1761741500.html

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html

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в мире, украина, владимир зеленский, руслан бортник, ситуация на украине