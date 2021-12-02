Политолог назвал слова Зеленского о подготовке переворота угрозой оппозиции
Политолог Бортник: словами о подготовке переворота Зеленский публично угрожает оппозиции
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Государственный переворот на Украине, о котором ранее говорил президент Владимир Зеленский, не состоялся, обстановка в стране спокойная.
Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. По его словам, в этом участвуют граждане Украины и РФ. Служба безопасности Украины в понедельник возбудила уголовное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что Россия никогда таким не занимается.
Украинские правоохранители серьезно подошли к возможному госперевороту: в этот день с самого утра по всему правительственному кварталу дежурили множество силовиков, ряд дорог в центре были перекрыты. На улицах стояли десятки полицейских автобусов и автозаков. Но в этот день прошли два мирных митинга – предпринимателей, требовавших налоговых послаблений, и недовольных политикой Зеленского граждан, которые после акции спокойно разошлись. Обстановка в Киеве и на Украине в целом спокойная.
Вместе с тем директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал заявление Зеленского о подготовке госпереворота публичной угрозой оппозиции. По его словам, любые попытки дестабилизации в стране будут, скорее всего, квалифицироваться как госизмена.
"Заявление про госпереворот и об Ахметове - это желтая карточка, последнее предупреждение для оппозиции и конкретно этой экономической группы. Власть показывает, что тот, кто будет заниматься протестной оппозиционной или протестной политической детальностью, в любой момент может быть обвинен в госизмене. Вот такой подход: государство – это я, это атака не на меня, а на пост президента", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
При этом эксперт отметил, что никаких массовых акций или протестов в стране не готовится. "По крайней мере мне неизвестно о каких-то масштабных протестах. Митинги, конечно, будут. Но глобального (протеста - ред.) нет", - добавил он.