https://ria.ru/20211202/zarplata-1761878882.html

Краснов призвал пересмотреть уровень зарплат шахтеров

Краснов призвал пересмотреть уровень зарплат шахтеров - РИА Новости, 02.12.2021

Краснов призвал пересмотреть уровень зарплат шахтеров

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости пересмотреть уровень зарплаты шахтеров после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:17

2021-12-02T17:17

2021-12-02T17:28

игорь краснов

экономика

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости пересмотреть уровень зарплаты шахтеров после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области."Совместно с профсоюзными организациями проанализировать тарифное отраслевое соглашение и пересмотреть систему оплаты труда шахтеров с тем, чтобы обеспечить их безопасность, но и сохранить высокий уровень дохода, в случае приостановления работ в шахте при повышении концентрации метана", - сказал Краснов, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20210728/shakhtery-1743156931.html

кемеровская область

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игорь краснов, экономика, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе