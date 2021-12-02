https://ria.ru/20211202/zarplata-1761878882.html
Краснов призвал пересмотреть уровень зарплат шахтеров
Краснов призвал пересмотреть уровень зарплат шахтеров - РИА Новости, 02.12.2021
Краснов призвал пересмотреть уровень зарплат шахтеров
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости пересмотреть уровень зарплаты шахтеров после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:17
2021-12-02T17:17
2021-12-02T17:28
игорь краснов
экономика
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости пересмотреть уровень зарплаты шахтеров после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области."Совместно с профсоюзными организациями проанализировать тарифное отраслевое соглашение и пересмотреть систему оплаты труда шахтеров с тем, чтобы обеспечить их безопасность, но и сохранить высокий уровень дохода, в случае приостановления работ в шахте при повышении концентрации метана", - сказал Краснов, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20210728/shakhtery-1743156931.html
кемеровская область
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игорь краснов, экономика, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
17:17 02.12.2021 (обновлено: 17:28 02.12.2021)
Краснов призвал пересмотреть уровень зарплат шахтеров
Генпрокурор Краснов заявил о необходимости пересмотреть уровень зарплат шахтеров