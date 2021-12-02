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Володин: для скорого воплощения программ СГ надо принять около 400 законов
Володин: для скорого воплощения программ СГ надо принять около 400 законов - РИА Новости, 02.12.2021
Володин: для скорого воплощения программ СГ надо принять около 400 законов
Для скорого воплощения в жизнь 28 программ Союзного государства РФ и Белоруссии нужно будет принять порядка 400 законодательных актов, заявил председатель... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:51
2021-12-02T14:51
2021-12-02T14:51
парламентское собрание союза беларуси и россии
политика
белоруссия
вячеслав володин
госдума рф
владимир андрейченко
россия
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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Для скорого воплощения в жизнь 28 программ Союзного государства РФ и Белоруссии нужно будет принять порядка 400 законодательных актов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Палаты представителей Национального Собрания Владимиром Андрейченко.Он отметил, что далее работа будет вестись через рассмотрение законодательных актов, "а их порядка 400".Также Володин предложил обсудить увеличение числа комиссий Парламентского Собрания и с изменением форматов, "что позволит больше работать в территориях".В свою очередь Андрейченко отметил, что "время сейчас, конечно, непростое".Андрейченко также отметил важность совместных действий делегаций РФ и Белоруссии в международных организациях.Он поблагодарил за то, что на недавнем заседании Ассамблеи Межпарламентского Союза в Мадриде при содействии парламентариев РФ не была принята антибелорусская резолюция.Андрейченко подчеркнул, что для белорусских парламентариев очень важно, что свой первый зарубежный визит Володин в качестве спикера Госдумы восьмого созыва совершил в Белоруссию.В четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин посещает с официальным визитом Белоруссию.
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политика, белоруссия, вячеслав володин, госдума рф, владимир андрейченко, россия
МИНСК, 2 дек — РИА Новости.
Для скорого воплощения в жизнь 28 программ Союзного государства РФ и Белоруссии
нужно будет принять порядка 400 законодательных актов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
на встрече с председателем Палаты представителей Национального Собрания Владимиром Андрейченко
.
"Наша задача сделать все, чтобы решения Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии реализовывались как можно быстрее и чтобы была видна отдача от этих решений", - сказал Володин в четверг.
Он отметил, что далее работа будет вестись через рассмотрение законодательных актов, "а их порядка 400".
Также Володин предложил обсудить увеличение числа комиссий Парламентского Собрания и с изменением форматов, "что позволит больше работать в территориях".
"От нас ждут результатов, которые скажутся на повышении благосостояния граждан, защитят суверенитет наших стран", - сказал председатель Госдумы.
В свою очередь Андрейченко отметил, что "время сейчас, конечно, непростое".
"Идет гибридная война, она развязана сегодня не только против Республики Беларусь, но и против Российской Федерации
. Все методы применяются : и ложь, и дезинформация, и манипулирование фактами", - считает председатель Палаты парламента Белоруссии.
Андрейченко также отметил важность совместных действий делегаций РФ и Белоруссии в международных организациях.
Он поблагодарил за то, что на недавнем заседании Ассамблеи Межпарламентского Союза
в Мадриде
при содействии парламентариев РФ не была принята антибелорусская резолюция.
Андрейченко подчеркнул, что для белорусских парламентариев очень важно, что свой первый зарубежный визит Володин в качестве спикера Госдумы восьмого созыва совершил в Белоруссию.
В четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин посещает с официальным визитом Белоруссию.