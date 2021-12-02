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В Самарской области заключенный сбежал из колонии
В Самарской области заключенный сбежал из колонии - РИА Новости, 02.12.2021
В Самарской области заключенный сбежал из колонии
Заключенный сбежал в четверг из исправительной колонии в Самарской области, сообщила пресс-служба УФСИН по региону. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T22:07
2021-12-02T22:07
2021-12-02T22:07
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САМАРА, 2 дек – РИА Новости. Заключенный сбежал в четверг из исправительной колонии в Самарской области, сообщила пресс-служба УФСИН по региону."Второго декабря 2021 года из исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области с выводного объекта совершил побег осужденный Гайфутдинов Радик Тальгатович", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, сбежавший заключенный был осужден по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.Отмечается, что в колонию немедленно выехало руководство УФСИН по Самарской области, организованы мероприятия в соответствии с планом действий личного состава при чрезвычайных обстоятельствах, а также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения сбежавшего. Уточняется, что оперативная обстановка в исправительной колонии № 6 контролируемая.
https://ria.ru/20210906/koloniya-1748834128.html
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происшествия, самарская область, россия
В Самарской области заключенный сбежал из колонии
В Самарской области заключенный Гайфутдинов сбежал из колонии
САМАРА, 2 дек – РИА Новости.
Заключенный сбежал в четверг из исправительной колонии в Самарской области
, сообщила пресс-служба УФСИН по региону.
"Второго декабря 2021 года из исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области с выводного объекта совершил побег осужденный Гайфутдинов Радик Тальгатович", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сбежавший заключенный был осужден по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.
Отмечается, что в колонию немедленно выехало руководство УФСИН по Самарской области, организованы мероприятия в соответствии с планом действий личного состава при чрезвычайных обстоятельствах, а также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения сбежавшего. Уточняется, что оперативная обстановка в исправительной колонии № 6 контролируемая.