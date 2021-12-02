https://ria.ru/20211202/zakharova-1761857381.html
Захарова объяснила, чем грозит втягивание Украины в орбиту влияния НАТО
Захарова объяснила, чем грозит втягивание Украины в орбиту влияния НАТО - РИА Новости, 02.12.2021
Захарова объяснила, чем грозит втягивание Украины в орбиту влияния НАТО
Втягивание Украины в орбиту НАТО чревато дестабилизацией обстановки в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:20
2021-12-02T16:20
2021-12-02T16:20
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Втягивание Украины в орбиту НАТО чревато дестабилизацией обстановки в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе", - заявила Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20211202/zakharova-1761853164.html
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в мире, украина, европа, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
Захарова объяснила, чем грозит втягивание Украины в орбиту влияния НАТО
Захарова: втягивание Украины в орбиту НАТО чревато дестабилизацией обстановки в Европе