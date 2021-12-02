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Захарова назвала "красную линию" для России по Украине
Захарова назвала "красную линию" для России по Украине - РИА Новости, 02.12.2021
Захарова назвала "красную линию" для России по Украине
Вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:10
2021-12-02T18:35
в мире
украина
нато
мария захарова
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства."Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – "красная линия", - сказала Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге.Она отметила, что на заседании в адрес России звучали обвинения, что "мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории"."Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения", - отметила Захарова.
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в мире, украина, нато, мария захарова, россия
16:10 02.12.2021 (обновлено: 18:35 02.12.2021)
 
Захарова назвала "красную линию" для России по Украине

Захарова назвала вхождение Украины в НАТО красной линией для России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.
"Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – "красная линия", - сказала Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге.
Она отметила, что на заседании в адрес России звучали обвинения, что "мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории".
"Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения", - отметила Захарова.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
15:42
Глава Пентагона пообещал защитить Украину от Советского Союза
 
В миреУкраинаНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
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