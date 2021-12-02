https://ria.ru/20211202/zakharova-1761853164.html

Захарова назвала "красную линию" для России по Украине

Захарова назвала "красную линию" для России по Украине - РИА Новости, 02.12.2021

Захарова назвала "красную линию" для России по Украине

Вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:10

2021-12-02T16:10

2021-12-02T18:35

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства."Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – "красная линия", - сказала Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге.Она отметила, что на заседании в адрес России звучали обвинения, что "мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории"."Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20211202/ukraina-1761843078.html

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в мире, украина, нато, мария захарова, россия