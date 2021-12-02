https://ria.ru/20211202/yukos-1761742083.html
Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов - РИА Новости, 02.12.2021
Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении суда. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T03:13
2021-12-02T03:13
2021-12-02T09:15
в мире
сша
юкос
россия
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/44/1499524450_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_889029a23bb3e9dad29606552a583548.jpg
ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении суда.В апелляции удовлетворили ходатайство ответчика в лице России и отклонили ходатайство экс-акционеров нефтяной компании о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции, который приостановил дело.В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им около 50 миллиардов долларов. Москва оспорила это решение, и в апреле 2016-го окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд в том же городе все же обязал Россию выплатить эту сумму.В мае 2020-го стало известно, что Москва подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов. Как уточнялось, сумма выросла из-за начисления пени.В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
https://ria.ru/20211105/genprokuratura-1757798854.html
сша
россия
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149952/44/1499524450_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d34f9872aea879cb372d3d5e0d56323c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, юкос, россия, вашингтон
03:13 02.12.2021 (обновлено: 09:15 02.12.2021)
Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на 50 миллиардов долларов