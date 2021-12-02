https://ria.ru/20211202/yukos-1761742083.html

Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов

Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов - РИА Новости, 02.12.2021

Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов

Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении суда. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T03:13

2021-12-02T03:13

2021-12-02T09:15

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ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении суда.В апелляции удовлетворили ходатайство ответчика в лице России и отклонили ходатайство экс-акционеров нефтяной компании о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции, который приостановил дело.В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им около 50 миллиардов долларов. Москва оспорила это решение, и в апреле 2016-го окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд в том же городе все же обязал Россию выплатить эту сумму.В мае 2020-го стало известно, что Москва подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов. Как уточнялось, сумма выросла из-за начисления пени.В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

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