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Проценко рассказал о выгорании среди работающих в "красных зонах"
Проценко рассказал о выгорании среди работающих в "красных зонах" - РИА Новости, 02.12.2021
Проценко рассказал о выгорании среди работающих в "красных зонах"
Эмоциональному выгоранию на работе подвержены только 4% сотрудников "красных зон", поскольку сейчас там остались только команды, которые нацелены на результат,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:21
2021-12-02T16:21
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Эмоциональному выгоранию на работе подвержены только 4% сотрудников "красных зон", поскольку сейчас там остались только команды, которые нацелены на результат, сказал главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко."По данным нашего опроса, эмоциональному выгоранию у нас подвержены всего 4% сотрудников, а не 30, как публикуют в некоторых СМИ. Я объясняю это тем, что сейчас в наших "красных зонах" остались только команды, нацеленные на результат. А что такое результат в пандемию? Спасение жизни. Поверьте, это очень сильно морально поддерживает. Ну и, конечно, ценности, про которые никогда нельзя забывать - семья, близкие люди, которые тебя понимают, сохранение своего личного пространства", - сказал Проценко в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, что можно противопоставить эмоциональному выгоранию врачей, работающих в "красных зонах".По его словам, в больницах стараются создать психологический комфорт, периодически приезжают команды психологов, к которым может обратиться за поддержкой любой сотрудник."Пытаемся проводить интеллектуально-культурные вечера, как, например, встречи с писателями или вечер оперы, в ходе которого нам пели лучшие голоса столицы. Это очень помогает вернуть людей к нормальной, допандемийной жизни. Но самое главное, что спасает, на мой взгляд, - это поддержка общества, простых граждан, когда ты видишь, как важен для них твой труд", - сказал Проценко.Он выразил особую благодарность волонтерам-медикам, которые поддерживают все это время и врачей, своих старших коллег, и пациентов, как оказавшихся в стационарах, так и дома, во время самоизоляции.
https://ria.ru/20201223/mgppu-1590407311.html
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
Проценко рассказал о выгорании среди работающих в "красных зонах"
Главврач ГКБ № 40 Проценко: выгоранию подвержены всего 4% работников "красных зон"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Эмоциональному выгоранию на работе подвержены только 4% сотрудников "красных зон", поскольку сейчас там остались только команды, которые нацелены на результат, сказал главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
.
"По данным нашего опроса, эмоциональному выгоранию у нас подвержены всего 4% сотрудников, а не 30, как публикуют в некоторых СМИ. Я объясняю это тем, что сейчас в наших "красных зонах" остались только команды, нацеленные на результат. А что такое результат в пандемию? Спасение жизни. Поверьте, это очень сильно морально поддерживает. Ну и, конечно, ценности, про которые никогда нельзя забывать - семья, близкие люди, которые тебя понимают, сохранение своего личного пространства", - сказал Проценко в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, что можно противопоставить эмоциональному выгоранию врачей, работающих в "красных зонах".
По его словам, в больницах стараются создать психологический комфорт, периодически приезжают команды психологов, к которым может обратиться за поддержкой любой сотрудник.
"Пытаемся проводить интеллектуально-культурные вечера, как, например, встречи с писателями или вечер оперы, в ходе которого нам пели лучшие голоса столицы. Это очень помогает вернуть людей к нормальной, допандемийной жизни. Но самое главное, что спасает, на мой взгляд, - это поддержка общества, простых граждан, когда ты видишь, как важен для них твой труд", - сказал Проценко.
Он выразил особую благодарность волонтерам-медикам, которые поддерживают все это время и врачей, своих старших коллег, и пациентов, как оказавшихся в стационарах, так и дома, во время самоизоляции.