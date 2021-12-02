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Кулеба не исключил вторжения на Украину с территории Белоруссии
Кулеба не исключил вторжения на Украину с территории Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021
Кулеба не исключил вторжения на Украину с территории Белоруссии
Киев серьезно рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии и не исключает такой возможности, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:28
2021-12-02T18:47
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий кулеба
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КИЕВ 2 декабря – РИА Новости. Киев серьезно рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии и не исключает такой возможности, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос означают ли заявления Лукашенко, что вторжение можно ожидать не просто со стороны Белоруссии, но и то, что среди подразделений захватчиков могут быть заметны белорусские вооруженные силы. Интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv" опубликовано в четверг на сайте посольства Украины в Латвии."Любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения. Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска в настоящее время являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой. На эту угрозу следует отвечать. Однако для недопущения такого развития событий необходимо направить на белорусскую границу соответствующее количество военнослужащих. В настоящее время мы решаем, где взять эти ресурсы", - подчеркнул министр. По словам Кулебы, проблема состоит в том, что возможности украинской армии небезграничны.При этом, по словам Кулебы, Киев пока не видит подготовки белорусскими военными к операциям против Украины. "Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или, что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения", - сказал он.
https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761576988.html
https://ria.ru/20211202/belorussiya-1761702895.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий кулеба
18:28 02.12.2021 (обновлено: 18:47 02.12.2021)
 
Кулеба не исключил вторжения на Украину с территории Белоруссии

Глава МИД Украины Кулеба: мы серьезно рассматриваем сценарий вторжения из Белоруссии

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
КИЕВ 2 декабря – РИА Новости. Киев серьезно рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии и не исключает такой возможности, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
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"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос означают ли заявления Лукашенко, что вторжение можно ожидать не просто со стороны Белоруссии, но и то, что среди подразделений захватчиков могут быть заметны белорусские вооруженные силы. Интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv" опубликовано в четверг на сайте посольства Украины в Латвии.
"Любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее смягчения. Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска в настоящее время являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой. На эту угрозу следует отвечать. Однако для недопущения такого развития событий необходимо направить на белорусскую границу соответствующее количество военнослужащих. В настоящее время мы решаем, где взять эти ресурсы", - подчеркнул министр. По словам Кулебы, проблема состоит в том, что возможности украинской армии небезграничны.
При этом, по словам Кулебы, Киев пока не видит подготовки белорусскими военными к операциям против Украины. "Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или, что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения", - сказал он.
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