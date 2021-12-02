https://ria.ru/20211202/vstrecha-1761805067.html

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Лукашенко

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 02.12.2021

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести переговоры до конца года в России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:27

2021-12-02T13:27

2021-12-02T17:09

в мире

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести переговоры до конца года в России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Лукашенко заявил, что планирует с российским главой государства в конце месяца обсудить текущие события и определить планы на предстоящий год.На вопрос, где могут состояться переговоры, пресс-секретарь ответил "в России".

https://ria.ru/20211202/davlenie-1761772748.html

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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия