https://ria.ru/20211202/vstrecha-1761805067.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Лукашенко
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Лукашенко - РИА Новости, 02.12.2021
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Лукашенко
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести переговоры до конца года в России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:27
2021-12-02T13:27
2021-12-02T17:09
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести переговоры до конца года в России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Лукашенко заявил, что планирует с российским главой государства в конце месяца обсудить текущие события и определить планы на предстоящий год.На вопрос, где могут состояться переговоры, пресс-секретарь ответил "в России".
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в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
13:27 02.12.2021 (обновлено: 17:09 02.12.2021)
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Лукашенко могут провести встречу до конца года